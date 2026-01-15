Přeskočit na obsah
Benative
15. 1.
Film

Russell Crowe je jako Göring uhrančivý. Zbytek filmu Norimberk je však příliš opatrný

Martin Šrajer

Nový film Jamese Vanderbilta sází na velká herecká jména, ale klíčové otázky poválečného účtování s nacistickými zločinci obchází. Vznikla důstojná, ovšem bezzubá rekonstrukce.

Russell Crowe jako Hermann Göring ve filmu Norimberk režiséra Jamese Vanderbilta.
Russell Crowe jako Hermann Göring ve filmu Norimberk režiséra Jamese Vanderbilta.
Americký režisér a scenárista James Vanderbilt se ve filmu Norimberk vrací ke zřejmě nejsledovanějším soudním procesům moderních dějin, během kterých byli krátce po druhé světové válce souzeni hlavní představitelé nacistického Německa.

Vanderbilt se narozdíl od Stanleyho Kramera, režiséra tříhodinového Norimberského procesu z roku 1961, nesnaží o podrobné shrnutí někdejšího dění. Zvolil zúžený psychologizující pohled, který rozebírá manipulační techniky bývalých i dnešních autoritářů. V jeho rozhodnutí soustředit se na duel mezi Hermannem Göringem a americkým vojenským psychiatrem Douglasem Kelleym tkví zároveň nejsilnější i nejproblematičtější aspekt filmu.

Trailer k filmu Norimberk. Snímek česká kina uvádějí od 15. ledna. | Video: Falcon

Norimberk je dílo formálně uhlazené, dramaturgicky přehledné a sázející na výrazné herecké osobnosti. Vše je navenek na svém místě. Dialogy mají naléhavost, konflikty gradují, schémata soudního dramatu a psychologického thrilleru jsou důsledně naplněna, ale naznačené myšlenky se nikdy nespojí v celek, který by čímkoliv překvapil.

Rami Malek jako jako americký vojenský psychiatr Douglas Kelley a Russell Crowe v roli Göringa ve filmu Norimberk.
John Slattery a Colin Hanks v historického filmu Norimberk režiséra Jamese Vanderbilta.
Rami Malek a Lydia Peckhamová ve filmu Norimberk režiséra Jamese Vanderbilta.
Rami Malek a Colin Hanks ve filmu Norimberk.
Portrét charismatického monstra

Největším dramaturgickým problémem je nerovnováha mezi psychologickou linií a samotným historickým rámcem. Vanderbilt přesouvá těžiště z kolektivní odpovědnosti a právního precedentu norimberských procesů na fascinaci individuálním zlem. Tím se vyhýbá přímé konfrontaci s mechanismy systému, který genocidu umožnil, a nahrazuje ji sugestivním, ale zjednodušujícím portrétem charismatického „monstra“.

Göring v podání Russella Crowea je natolik dominantní figurou, že zastiňuje ostatní roviny filmu. Jeho naddimenzovaná, teatrální interpretace válečného zločince je působivá, zároveň však film posouvá ke spektakularizaci. Zlo zde není strukturální ani banální, jak o něm psala filozofka Hannah Arendtová, ale téměř performativní. Film se tím přibližuje tomu, před čím varuje: zlo neobnažuje v jeho malichernosti, ale nechává ho dominovat obrazu.

Morální a intelektuální protiváhou Crowea by měl být Rami Malek jako Douglas Kelley. Jeho herectví však zůstává uvězněno v jednom výrazu: lehce vykulené oči, sevřené rty, strnulé držení těla. Vznikla postava, která má nést ústřední dilema filmu, ale působí spíš jako neutrální plocha, na niž může Göring promítat své monology. O psychologickém rozkladu racionálního člověka, který čelí nenávistnému nihilismu, se ve filmu spíš mluví, než aby byl dramatizován.

Rami Malek jako jako americký vojenský psychiatr Douglas Kelley a Russell Crowe v roli Göringa ve filmu Norimberk.
Rami Malek jako jako americký vojenský psychiatr Douglas Kelley a Russell Crowe v roli Göringa ve filmu Norimberk.

Když tvůrci opatrně našlapují

Výraznou slabinou filmu je také jeho selektivní perspektiva. Norimberk je prezentován téměř výhradně jako anglo-americký projekt, zatímco role Sovětů – klíčových aktérů procesu i hlavních dokumentátorů nacistických zločinů – je prakticky vymazána. Jde o symptom širšího problému: film zůstává na straně vítězů, aniž by jejich morálně nadřazenou pozici problematizoval. Připomínky amerického rasismu či segregace zůstávají na úrovni letmých zmínek, nikdy se nestanou plnohodnotnou součástí argumentace.

Norimberk chce být aktuální, varovat před návratem autoritářství, nacionalismu a manipulativní rétoriky, ale paralely vytváří příliš průhledným způsobem, než aby dokázaly zasáhnout. Místo toho, aby diváky vedl k nepohodlné sebereflexi, nabízí mu rozpoznatelné signály, které lze snadno přečíst a stejně snadno na ně zapomenout.

Podobně ambivalentně působí i práce s archivními svědectvími o holokaustu. Vanderbilt se jim spíše vyhýbá, nebo je využívá jako atmosférický, nikoliv narativní prvek. Hrůza hromadného vyhlazování je tak sice přítomná, ale zasazená do esteticky bezpečného rámce.

Související

Vizuálně se Norimberk vyznačuje ponurou, desaturovanou estetikou, která značí vážnost. Temné interiéry a tlumené osvětlení vyvolávají klaustrofobii, ale také monotónnost. Vizuální zdrženlivost odráží širší konzervativismus filmu. Jeho největším nedostatkem je opatrnost.

Vanderbilt se ukazuje jako kompetentní tvůrce, který však není ochoten – nebo schopen – dojít k nějakému objevnějšímu závěru. Natočil solidní, řemeslně vybroušené historické drama, které se těm skutečně znepokojivým a relevantním otázkám bojí postavit.

Film

Norimberk

Režie: James Vanderbilt

Falcon, česká premiéra 15. ledna

