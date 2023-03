Prvorepublikové pražské kino ožije. Atlas se zaměří na artovou tvorbu

Pražské kino Atlas, které loni před Vánoci ukončilo provoz, začne znovu promítat 21. března. Nově jej provozují dokumentaristé Vít Janeček a Zuzana Piussi, režisér Václav Kadrnka s producentkou Simonou Kadrnkovou a ekonomka Viera Hladišová. Důraz chtějí klást na artový a dokumentární program, oznámili ve středu.

Kino spojí svůj comeback s premiérou celovečerního hraného debutu Zuzany Piussi nazvaného Zešílet. "Náš koncept vychází z přesvědčení, že podmínkou pro udržení a zvýšení návštěvnosti našeho kina v době rostoucí dostupnosti filmů je snížení vstupného," vysvětluje Zuzana Piussi. "Film v minulosti zlidověl i díky tomu, že byl levný. Drahé vstupné dají lidé ochotně za velké spektákly, pro umělecké filmy je spíš demotivační. Věříme, že je lepší mít plný sál za menší částku než poloviční návštěvnost za dražší vstupné," argumentuje.

Film Zešílet vypráví o překladatelce, která se s dcerou po rozvodu nastěhuje do nového bytu. Zjistí ale, že sousedské vztahy v domě jsou víc než výstřední. Komedie střídá noční můru a končí groteskním obrazem systému, v němž přehlížení problémů patří k důležité výbavě pro přežití.

Noví provozovatelé kina Atlas plánují několik programových linií. Cyklus nazvaný Atlas filmařů nabídne projekce za účasti členů štábu, Atlas myšlení s filmem zase spolukurátorství či setkání se zajímavými osobnostmi. Atlas klasiky má myslet na osvědčená díla, jež doplní o aktuální kontext, nebo studentskou tvorbu. Promítání pro seniory budou spojována s pozváním pro studenty a tyto projekce za příznivou cenu doprovodí vzdělávací úvod. Chybět nebude ani nabídka pro děti a rodiče.

Zvětší se kavárna, jež má sloužit i jako další malá scéna. V kině vznikne Galerie Karla Vachka, nabídne permanentní výstavu obrazů tohoto v roce 2020 zesnulého dokumentaristy a bude ji možné využívat při premiérách, přednáškách či workshopech.

Jedno z nejznámějších československých kin vzniklo v bývalém bankovním domě postaveném počátkem 40. let minulého století. Za komunistického režimu biograf pod názvem Sokolovo spravoval Pražský filmový podnik. Po roce 2000 dvousálové kino dva roky chátralo, v srpnu roku 2002 jej začala spravovat společnost Hollywood Classic Entertainment, která do něj měla investovat. To zhatila povodeň, rekonstrukce trvala do roku 2005.

V dubnu 2013 provoz kina převzala společnost CinemArt Plus napojená na distribuční síť Cinemart a zaměřila se jak na mainstreamovou a artovou projekci, tak na festivaly. Loni koncem roku provozovatel uvedl, že mu vlastník budovy neprodloužil smlouvu. K rozhodnutí podle něj přispěly zvýšené náklady na provoz. Dva sály Atlasu mají 143 a 58 míst, klimatizovaná kavárna pak kapacitu zhruba pro padesátku lidí.

