První trailer z Betlémského světla: Svěrák hraje spisovatele, kterému utekly postavy

Společnost Bontonfilm ve středu představila teaser trailer z komedie Betlémské světlo. Pětaosmdesátiletý Zdeněk Svěrák v ní hraje stárnoucího literáta, jemuž do života vstupují postavy z vlastních povídek. "Dobrým spisovatelům se stává, že se jim postavy takzvaně vymknou a začnou si jednat po svém. Ale pozor, to není chyba, je to požehnání. Čili teď přišla vaše chvíle," říká jim v ukázce.

Film natočil syn Jan Svěrák, stříhá ho vnuk František. Do kin přijde na jaře 2022.

Scénář vychází z knih Povídky a Nové povídky Zdeňka Svěráka. "Doufám, že to bude milý film. Už obsazením je pěkný," řekl dříve představitel hlavní role. „Když jsem viděl první záběry zhrozil jsem se, jak se hrbím a šourám. Příští den jsem nastoupil rázným krokem a narovnán, ale režisér s kameramanem mi omlazování zakázali. A tak mě ve filmu uvidíte takového, jaký jsem. Prý je to komické, ale mně to připadá spíš tragické,“ dodává teď.

Zdeněk Svěrák v Betlémském světle hraje stárnoucího spisovatele Šejnohu. "Moje žena, Daniela Kolářová, by ráda, abych už s tím psaním přestal a věnoval se trochu jí a jezdil s ní po výletech a tak. No ale mně pořád straší v hlavě postavy, na kterých pracuji. Pracuji na několika povídkách zároveň a postavy se do toho filmu dostávají, aniž bych chtěl," vysvětluje.

V roli mileneckého páru se objeví Vojtěch Kotek a Tereza Ramba, jedné z dalších rolí se ujal Ondřej Vetchý. "Hraje automechanika, ale váhá, jestli by se neměl stát léčitelem," popisuje Svěrák.

Další pár zpodobili Jitka Čvančarová s Vladimírem Javorským. "Mají syna, který trpí Downovým syndromem. Je to kluk velice optimistický a každá jeho replika by mohla být veselá. Čili jako ve Vesničce mé střediskové Otík byl duševně trošku zaostalý, a přitom mohl být figurou komedie, aniž bychom se mu vysmívali, tak takhle to doufám bude i s tím Vojtou, jak se ve filmu jmenuje," dodává Zdeněk Svěrák.

Podle jeho syna, režiséra Jana, vypráví Betlémské světlo "o hledání životní harmonie, o hranici mezi vyrovnaností a rezignací, a tohle těžké téma rozptylujeme humorem".

Za kamerou stál Vladimír Smutný, který se Svěráky spolupracuje už od snímku Kolja z 90. let minulého století. Na projektu se dále podíleli architekt Jan Vlasák nebo kostýmní návrhářka Simona Rybáková.