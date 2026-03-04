Přeskočit na obsah
„Prej nosím smůlu, ale výhradně sám sobě.“ Do kin míří česká krimi Říkají mi Lars

Kultura

Hlavní hvězdou filmu je Martin Hofmann, který v něm jako drsný soukromý detektiv vezme od svého nejlepšího kamaráda jednoduchý, ale výnosný kšeft. Ten ovšem nevyjde, protože když jde někde o hodně peněz, každý si z nich chce urvat něco jen pro sebe… Snímek Říkají mi Lars vstoupí do českých kin 16. dubna 2026.

Martin Hofmann jako drsný soukromý detektiv v krimi thrilleru Říkají mi Lars.
Foto: DORIAN film
Nový krimi thriller podle předlohy spisovatele Daniela Grise a scénáře Ivo Trajkova natočil režisér Jaroslav Fuit. Ve filmu se vedle Martina Hofmanna v roli Larse představí David Švehlík, Justýna Zedníková, Pavel Kikinčuk, Simona Peková, Otakar „Marpo“ Petřina, Leoš Noha a další.

Trailer k filmu Říkají mi Lars | Video: CinemArt

Příběh filmu je poctou „drsné detektivní škole“. Los Angeles třicátých let nahradila Praha současnosti a soukromé očko Lars už nechodí v obleku, jako kdysi legendární detektiv Phil Marlow. Je to drsňák v koženém křiváku s holou lebkou a zarostlou bradou.

Český krimi thriller Říkají mi Lars natočil režisér Jaroslav Fuit podle scénáře Iva Trajkova a knižní předlohy Daniela Grise. Na snímku David Švehlík jako Larsův bývalý parťák Gold.
Na snímku Justýna Zedníková jako Bonnie, která hlavnímu hrdinovi padne do oka.
Hlavní roli Larse si zahrál Martin Hofmann.
Na snímku Simona Peková a Maximilián Dolanský.
Potom, co ho pro absolutní nekázeň vyrazí od policie, protlouká se všelijak. Řeší pro své klienty různé potíže nebo problémy někomu naopak dělá. Záleží na zadání. Jediné, co mu ze služby pro stát zbylo, je bývalý parťák a kamarád Gold (David Švehlík).

Předlohou filmu je úspěšná stejnojmenná kniha tajemného českého spisovatele píšícího pod pseudonymem Daniel Gris. Ten svému hrdinovi Larsovi, který se rád dívá do ženských výstřihů i na dno skleničky, věnoval už několik příběhů.

