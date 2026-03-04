„Prej nosím smůlu, ale výhradně sám sobě.“ Do kin míří česká krimi Říkají mi Lars

Hlavní hvězdou filmu je Martin Hofmann, který v něm jako drsný soukromý detektiv vezme od svého nejlepšího kamaráda jednoduchý, ale výnosný kšeft. Ten ovšem nevyjde, protože když jde někde o hodně peněz, každý si z nich chce urvat něco jen pro sebe… Snímek Říkají mi Lars vstoupí do českých kin 16. dubna 2026.
Nový krimi thriller podle předlohy spisovatele Daniela Grise a scénáře Ivo Trajkova natočil režisér Jaroslav Fuit. Ve filmu se vedle Martina Hofmanna v roli Larse představí David Švehlík, Justýna Zedníková, Pavel Kikinčuk, Simona Peková, Otakar „Marpo“ Petřina, Leoš Noha a další.
Příběh filmu je poctou „drsné detektivní škole“. Los Angeles třicátých let nahradila Praha současnosti a soukromé očko Lars už nechodí v obleku, jako kdysi legendární detektiv Phil Marlow. Je to drsňák v koženém křiváku s holou lebkou a zarostlou bradou.
Potom, co ho pro absolutní nekázeň vyrazí od policie, protlouká se všelijak. Řeší pro své klienty různé potíže nebo problémy někomu naopak dělá. Záleží na zadání. Jediné, co mu ze služby pro stát zbylo, je bývalý parťák a kamarád Gold (David Švehlík).
Předlohou filmu je úspěšná stejnojmenná kniha tajemného českého spisovatele píšícího pod pseudonymem Daniel Gris. Ten svému hrdinovi Larsovi, který se rád dívá do ženských výstřihů i na dno skleničky, věnoval už několik příběhů.
ŽIVĚBabiš: Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do ČR 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu.
Nebojte se sundat podprsenku. Strach z doteku brzdí záchranu žen
Když jde o život, rozhodují sekundy. Přesto při resuscitaci žen často vítězí rozpaky nad odvahou. Přitom několik studií mluví jasně: třetina lidí by na veřejnosti váhala zahájit resuscitaci – třeba kvůli obavám z doteku. Lektorka Lucie Kadlečková ale připomíná, že největší riziko není omyl, ale neudělat nic.
"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth
Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.
Skandální aerolinky, "dispečer" Babiš! a Hřib na psychiatrii. Ve sněmovně to vřelo
Stát si pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Opozice viní premiéra ze selhání.
ŽIVĚAmerická ponorka zneškodnila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu. Zemřelo 80 lidí
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle náměstka srílanského ministra zahraničí zemřelo nejméně 80 lidí, píše agentura Reuters. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.