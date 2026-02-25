Mysteriózní thriller plný intrik dobývá Netflix. Diváci ho „sjíždí“ na jeden zátah

Nový jihokorejský krimiseriál s názvem Iluze jménem Sarah (The Art of Sarah), který 13. února dorazil na Netflix, boduje ve světě i u Čechů. Strhující thriller plný zvratů se u nás krátce po svém vydání ocitl v TOP 10 nejsledovanějších seriálů. Na filmové databázi IMDb si vysloužil 7,3 bodu z 10 a mnoho pochvalných recenzí.
Osmidílnou novinku natočil režisér Kim Jin-min, který je podepsán také pod seriálovým hitem Modrá až na kost. Hlavní role ztvárnili Shin Hye-sun (Návrat do Samdal-ri), Lee Jun-hyuk (Snůška lží), Park Bo-kyung (Hra na oliheň) a Kim Jae-won (Hierarchie).
Seriál se soustředí na záhadnou Sarah Kim (Shin Hae-sun), ženu, která je posedlá představou luxusu a dokonalého života, a to i za cenu, že by měl být celý založený na lži. Její jméno zná každý, ale nikdo ji nedokáže věrohodně popsat. Ačkoli je šéfkou asijské pobočky prestižní značky Boudoir, nikdo ji vlastně osobně nezná.
Jednoho dne je v luxusní soulské čtvrti nalezeno tělo ženy. Obličej má znetvořený k nepoznání, ale díky značkové kabelce policie usoudí, že jde právě o Sarah. Případu se ujímá houževnatý detektiv Park Mu-gyeong (Lee Jun-hyuk) z oddělení násilných zločinů. Ten postupně odhaluje, že žena vystupující jako Sarah Kim má několik totožností a životních příběhů. S každou novou stopou sílí jeho podezření, že možná žádná „pravá“ Sarah Kim ani neexistuje.
Slovenským fotbalem otřásá přestřelka o stovky milionů. Ministr hovoří o krachu svazu
Slovenský ministr sportu obvinil vedení tamního fotbalového svazu z podezřelých machinací. Svaz mluví o lžích a brání se právní cestou.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, řekl Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Ledecká zazářila v prvním tréninku na sjezd v Soldeu, byla nejrychlejší
Česká lyžařka Ester Ledecká po nevydařených olympijských hrách vyhrála první trénink na sobotní sjezd Světového poháru v andorském Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.
ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu
Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.
KVÍZ: Ponocný, jirchář či ras. Znáte povolání, která už téměř zmizela z našich měst i pamětí?
Mnohá řemesla, která byla kdysi běžnou součástí života ve městech i na venkově, dnes známe už jen z knih nebo pohádek. A možná je to škoda. Kdo byl třeba brabenář, ras nebo sanytrník? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v dávno zapomenutých povoláních.