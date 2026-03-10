Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Film

Pravda je stále tam venku. Jaká bude nová tvář legendárního seriálu Akta X?

Jaroslav Totušek

Kultovní seriál se chystá na svůj další návrat. Streamovací platforma Hulu připravuje restart slavné mysteriózní série pod vedením režiséra Ryana Cooglera. Tvůrci slibují moderní a temnější verzi příběhu o vyšetřování nevysvětlitelných jevů, která má oslovit novou generaci diváků. Ačkoliv detaily příběhu jsou zatím drženy pod pokličkou, vynořují se první informace o obsazení a tvůrčím záměru.

David Duchovny a Gillian Andersonová jako dvojice agentů vyšetřujících nevysvětlitelné záhady ve 4. řadě sci-fi seriálu Akta X (1996).
Televizní a produkční společnost Hulu, jež patří do portfolia mediálního giganta Disney, dala zelenou vzniku nové verze ikonického seriálu Akta X. Projekt se zatím nachází ve fázi příprav pilotní epizody, která bude předvedena investorům. Podle magazínu Deadline přípravy trvaly tři roky, přičemž zmíněný první díl se začne točit letos v květnu.

Režisér chce temno

Tvůrci přitom zdůrazňují, že nepůjde o pokračování původního seriálu, ale o nový začátek, který má klasickou značku představit současnému publiku. Za restartem série stojí režisér Ryan Coogler, jenž je podepsaný pod filmy jako Creed, Black Panther a nejnověji i stylovým hororem Hříšníci, jenž je podle kritiků i diváků žhavým kandidátem na oscarové ocenění. Na produkci se rovněž podílí i tvůrce původního seriálu Chris Carter, který stojí za vznikem celé značky a pomohl definovat její styl.

Detaily příběhu či informace, jakým způsobem bude novinka stavět na světě vytvořeném původním seriálem, zatím nejsou známy. Coogler o návratu k legendární značce mluví už několik let a opakovaně zdůraznil, že jeho cílem není jen nostalgická kopie, ale moderní reinterpretace. Podle jeho slov by nová série měla být výrazně temnější a děsivější než některé pozdější řady původního seriálu. Nová Akta X by ale měla podle vyjádření tvůrců znovu odrážet i aktuální svět, takže se kromě návštěvníků z vesmíru podívají hrdinové na zub i populárním konspiračním teoriím.

Red Carpet Premiere For Rooster-NYC
Herečka Danielle Deadwylerová má v novém seriálu Akta X ztvárnit agentku Danu Scullyovou. Foto: Profimedia

Kdo bude novým Mulderem?

Čerstvě se objevují první zprávy o hereckém obsazení. Jednou z hlavních hvězd nové série, konkrétně agentkou Scullyovou, má být herečka Danielle Deadwylerová (Krásný únik, Příručák). Její herecký partner zatím oznámen nebyl, ovšem podle vyjádření tvůrců by u hlavní dvojice mělo jít o tandem „vysoce postavených, ale povahově naprosto odlišných agentů“.

Dalo by se čekat, že horkým kandidátem na nového Foxe Muldera bude Američan Michael B. Jordan, dvorní herec režiséra Cooglera. Jordan hrál už v pěti Cooglerových projektech, včetně všech jeho výše jmenovaných filmů. Případné obsazení Michaela B. Jordana by zároveň znamenalo i to, že by oba herci byli Afroameričané.

Akta X definovala nový formát

Původní Akta X vysílala televize Fox mezi roky 1993 až 2001. Následně se seriál vrátil ještě na dvě další série v letech 2016 a 2018. Příběh sledoval agenty Foxe Muldera (David Duchovny) a Danu Scullyovou (Gillian Andersonová), kteří společně vyšetřovali případy, jež oficiální úřady nedokázaly vysvětlit: setkání s mimozemšťany, genetické experimenty, paranormální schopnosti nebo rozsáhlá vládní spiknutí.

Akta X - Chci uvěřit
David Duchovny jako agent Fox Mulder a Gillian Andersonová v roli agentky Scullyové ve filmu z roku 2008 Akta X - Chci uvěřit.Foto: Bontonfilm

Úspěch seriálu byl mimořádný nejen z hlediska sledovanosti (v devadesátých letech si každý premiérový díl pustilo až 20 milionů diváků), ale i kulturního dopadu. Akta X byla totiž prvním prestižním seriálem s hvězdným obsazením, který pomohl definovat dnes již tak oblíbený formát s drobnější dějovou zápletkou pro každý díl a zastřešující příběhovou linkou vinoucí se napříč několika sériemi.

Šeptá se o cameo rolích

Seriál zároveň dokázal mistrně pracovat se žánrovou kombinací, kdy některé epizody byly spíše detektivní drama, zatímco jiné sázely až na hororovou atmosféru. Výrazný byl i vliv seriálu na estetiku televizní produkce. Temná atmosféra, tlumené barvy, minimalistická hudba a důraz na mysteriózní náladu vytvořily styl, který se stal inspirací pro řadu pozdějších projektů. Heslo seriálu „Pravda je někde tam venku“ (v originále The Truth Is Out There) zlidovělo.

Velkým otazníkem, který se vznáší nad chystanou novinkou, je i zapojení hvězd původního seriálu. Pro magazín People herečka Gillian Andersonová naznačila, že by byla otevřená alespoň menší roli, pokud by jí projekt dával smysl. Její někdejší partner z obrazovky David Duchovny zatím o případném návratu veřejně nemluvil.

Určitě největší souboj autoři restartu svedou o udržení fanouškovské základny původního seriálu. Reboot tak stojí před nelehkým úkolem. Musí zároveň respektovat odkaz dřívější série a nabídnout vlastní identitu, která osloví generaci diváků vyrůstajících v úplně jiném mediálním prostředí. Pokud se to podaří, může se novinka stát jedním z nejvýraznějších televizních projektů nadcházejících let.

