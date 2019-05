Pokémon Pikachu je ve filmu detektivem. Střet chlupáče s kriminálkou však drhne

Bývala to jen roztomile žvatlající žlutá koule s ocasem, která občas metá blesky. Nyní si mazlík jménem Pikachu pocházející z japonských videoher, animovaných seriálů a komiksů opatřil nejen čapku po vzoru Sherlocka Holmese, ale také drsný, světem protřelý hlas.

Plyšový hrdina snímku Pokémon: Detektiv Pikachu, který ode dneška hrají kina, opravdu naplňuje úsloví "klame tělem". Do dětského dobrodružství přináší móresy známé spíše z noirových kriminálek.

Bohužel největším pachatelem všeho zla je v případě české verze dabing. Až hluboko pod uspěchanými, bezkrevnými českými hlasy se v obličejích herců a počítačem animovaných postaviček ukrývají záblesky komiky, které překvapily v prvních upoutávkách na film.

Těm ale detektiv Pikachu tak jako tak nedostojí. Podivná směs dětské zábavy a noirových, deštěm smáčených ulic s blýskajícími se neony, které jako by vypadly ze slavného sci-fi Blade Runner, nedrží pohromadě. Chybí jí děj, který by nesourodé elementy semknul a vytvořil zábavu pro diváky nad deset i pod deset let.

Ale popořádku. Vše začíná, když mladík Tim Goodman, který už vyrostl z dětských snů o pokémonských soubojích, z donucení kamaráda zkouší ulovit svého prvního Pokémona. Neúspěšná akce ho utvrdí, že tohle není nic pro něj, a Tim se chce vrátit k začínající kariéře pojišťováka. Do života mu však vstoupí tragédie: jeho otec, detektiv Harry Goodman, měl nehodu, kterou nikdo nemohl přežít.

Tim se jede postarat o pozůstalost po otci, se kterým se moc nevídal, a v jeho domě narazí na vetřelce. Není to nikdo jiný než nejslavnější z Pokémonů, žlutý chlupáč Pikachu. A shodou okolností také otcův parťák, který nehodu očividně přežil. Jen nyní trpí ztrátou paměti a Tim pro změnu rozumí tomu, co Pikachu říká, což v tomto světě, jak jej doposud prezentovaly videohry či seriály, rozhodně není normální.

Právě kolem důvodu, proč Tim rozumí chlupáčově řeči, se točí zbytek relativně řídké detektivní zápletky. Ta dospělého neuspokojí a děti zase neporozumí finálním zvratům.

Tima ztvárnil Justice Smith, syn herce Willa Smithe, a byť nemá nejlépe napsané repliky, občas se v jeho tváři zablesknou charisma i mimika slavného otce. Jinak, i vinou dabingu, v tomto filmu pokémonské obludky přehrávají své lidské protějšky.

Když do sebe žlutý Pikachu leje jedno kafe za druhým a cynicky komentuje dění v baru, čemuž rozumí jen jeho nový parťák Tim, na chvilku se ozve potenciál onoho ztřeštěného nápadu vtělit do chundelatého tělíčka postavu drsného detektiva. Takových chvil je ve snímku bohužel žalostně málo.

Též všechny zdařilejší vizuální nápady vypadají až příliš vypůjčené. Nejen bladerunnerovské ulice, ale třeba i finále, které připomene Batmana z roku 1989 od režiséra Tima Burtona.

Mezi tyto výjevy se vejde několik zapomenutelných akčních soubojů, příjemný pantomimický gag, klišovití padouši a konec, který dětem zamotá hlavu víc, než by ve snímku pro nejmenší bylo záhodno.

Přitom je to svět, který by diváky mohl snadno vtáhnout. Vize města Ryme City, kde spolu lidé a pokémoni žijí pospolu jako sobě rovní, vytváří prostor nejen pro vizuální vtípky a drobné detaily, ale také celkem velkolepé zápletky. Ostatně kriminálky pro dospělé se zvířecími hrdiny se osvědčily v mnoha komiksech, třeba v ceněné sérii Blacksad, která vyšla také česky.

Pokémon: Detektiv Pikachu Režie: Rob Letterman

Vertical Ent., česká distribuční premiéra 9. května

Film Pokémon: Detektiv Pikachu však přes všechny celkem milé drobnosti zůstává uondaným putováním, jehož řídké kontury nezakryje ani občasné krkolomné tempo. Došlo ke střetu žánrů, z něhož nakonec nejspokojenější odejdou dětští fanoušci kartiček, her a seriálů s oblíbenými hrdiny. Už na schodech kin budou navzdory noirově zamotanému ději debatovat o tom, proč se ta a ta potvůrka chovala tak a tak, v čem je to překvapivé, v čem je to super a v čem jim to nesedí.

Dospělý doprovod si večer na uklidněnou znovu přečte Blacksada nebo si pustí Blade Runnera. A vrátí se do bezpečného světa, kde nedochází k žádným střetům oblíbené, zhýralé noirové atmosféry s chundelatostí a roztomilostí.