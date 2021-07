Pohádat se s kamarádkou je globální katastrofa. Na Netflixu boduje teenagerský seriál

Seriálové komediální drama Tenkrát poprvé, jehož druhá řada patří k nejsledovanějším na českém Netflixu, staví mladé hrdiny před složitější situace než jen randění a první polibek. Odpočinková zábava je ale stále na prvním místě.

Život teenagerů v 90. letech minulého století nebyl komplikovaný. Alespoň dle tehdejších seriálů jako Beverly Hills 90210. Stačilo zvolit správný účes a partnera. Pak ale přišel boom televizní tvorby pro mládež. Stala se rozmanitější a začala víc odrážet, jak mladí opravdu žijí a mluví.

Po evoluci uplynulých tří dekád už zápletky jako z mýdlové opery nestačí. Televizní stanice a streamovací společnosti čím dál vlivnějšímu segmentu publika vycházejí vstříc spletitými příběhy s autentickými postavami, v nichž se vedle vztahů řeší vraždy, sebevraždy, sex, drogy a krize identity.

Úspěch seriálu Tenkrát poprvé, jehož druhá řada se na Netflixu objevila v polovině července, ovšem napovídá, že poptávka po přímočařejších příbězích ze střední školy také úplně nezmizela.

Ve srovnání s oblíbenými tituly typu Euforie, Proč? 13x proto, Riverdale nebo Sexuální výchova působí společný projekt komičky Mindy Kalingové a scenáristky Lang Fisherové zprvu dost naivně a trochu zpátečnicky. V úvodních epizodách první řady patnáctiletá Devi investuje většinu energie do toho, aby byla víc "cool" a našla si kluka.

Pochybnosti, zda nemá jít o záměrnou poctu starším seriálům, rozptyluje zejména skladba postav. Kalifornská střední škola, kde se děj odehrává, je na první pohled etnicky pestřejší než prominentní instituce, kam docházeli Brandon a Brenda z Beverly Hills. Mezi studenty nenajdeme jen extrémně pohledné bílé heterosexuály.

Dialogy a dějové peripetie se nicméně stejně jako za starých časů točí především okolo toho, kdo s kým chodí a spí nebo kdo se s kým rozhádal či usmířil.

Mimo škatulky

Známé schéma oživuje fakt, že Devi má indické kořeny a dokáže být poněkud bezohledná, náladová a urputná. Tenhle mix vlastností neblaze dopadá na její studium i soužití se striktní matkou, která od dcery očekává větší respekt k tradicím.

O otce Devi nedávno přišla. Překonání žalu ze ztráty milovaného člověka, s nímž si zdaleka nemohla říct vše, co chtěla, se pro ni postupně stává důležitějším cílem než ztráta panenství. Během opakujících se konfliktů s matkou jí současně dochází, že někdy je nejtěžší být s lidmi, kteří jsou pro nás nejdůležitější.

V jedné z úvodních epizod Devi vyhrkne na svou terapeutku, že je "připravena prcat". Od tohoto bodu Tenkrát poprvé postupně nabírá emocionální hloubku, avšak dost pozvolna.

1:54 Obě řady seriálu Tenkrát poprvé jsou na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Neustálé odvádění pozornosti od těžších témat k lapáliím způsobeným splašenými hormony ale pravděpodobně odpovídá tomu, jak na svůj vnitřní zmatek reaguje Devi i jiní teenageři. Neví si rady se svými city ani původem. Pozornost tudíž přesouvá ke spolužákům a velikosti jejich přirození.

Přestože divákům Devi svou sebestředností a tvrdohlavostí občas půjde na nervy, rozpor mezi tím, co dokáže vyjádřit, a tím, co ji skutečně souží, ji dělá zranitelnou a sympatickou. Neodhadnutelné, mnohdy nevhodné chování jí navíc znemožňuje zapadnout do některé ze škatulek vyhrazených v americké popkultuře pro Indy.

V klasické romantické komedii by Devi byla nanejvýš outsiderskou kamarádkou hlavní hrdinky, jejíž osobnost vymezuje pouze etnická příslušnost. V Tenkrát poprvé představuje původ jen jednu z komplikací, které dívka v zájmu vlastního psychického zdraví potřebuje vyřešit.

Tohle už tu bylo

Stereotypně však vyznívají vedlejší postavy, z nichž některé více vykresluje až druhá řada - bezchybný milující otec, přítomný ve flashbacích a snech, afektovaný gay kamarád, excentrický učitel nebo matka urputně lpící na indickém kulturním dědictví.

Samotná Devi se ve druhé řadě musí rozhodnout, zda bude randit s plavcem Paxtonem, nejpohlednějším klukem ve škole, nebo s intelektuálně založeným Benem. Nepříliš propracovaný milostný trojúhelník ale patří k nejslabším rovinám seriálu.

Oba vztahy jako by byly založené spíš na vzrušení z projeveného zájmu než na vzájemném porozumění a chemii. Při váhání, komu dát přednost, se navíc Devi znovu ocitá v situacích, které řešila už v první řadě. Vyprávění se tak poněkud cyklí.

Lépe tvůrci vytěžili příchod nové indické studentky Aneesy. Devi si dlouho zakládala na tom, že je jedinou Indkou ve škole. Ve spolužačce proto nevidí kamarádku, ale konkurenci. Rivalita ji zároveň nutí důkladněji prozkoumat svou kulturní identitu.

Desítka čerstvých epizod si opět zaslouží uznání za schopnost skloubit komediální lehkost s citlivými tématy, která se postupně dostávají do popředí.

Humor obstarává předně skvělý komediální timing kanadské herečky tamilského původu Maitreyi Ramakrishnanové v hlavní roli a její souhra s Richou Moorjaniovou a Ramonou Youngovou, které hrají Deviny nejlepší kamarádky. Rozpačitěji naopak vyznívají pokusy o situační humor: obvykle spočívají v tom, že někdo zakopne, narazí do popelnic nebo spadne do vířivky.

Co je zbytečné

Režie scén, které nejsou založené pouze na dialozích, působí neohrabaně a vizuálně Tenkrát poprvé také příliš neohromí. V prostředí tvořeném výhradně interiéry a kostýmy sytých teplých barev se ale divák bude cítit dobře, což byl zřejmě hlavní požadavek.

Sázka na vyprávění slovem, nikoliv obrazem, je ještě zřetelnější z mimoobrazového komentáře. Příhody tápající teenagerky celou dobu doprovází hlas bývalého amerického tenisty Johna McEnroea. Jedná se o volbu možná překvapující, ale ne náhodnou.

Pro Devi jsou neshody s kamarádkami, partnery a matkou katastrofami globálního významu. Z pohledu někdejší tenisové hvězdy, zůstávající stále nad věcí, se nic tak hrozného neděje. Kontrast McEnroeova sarkastického komentáře a toho, jak intenzivně dění prožívá Devi, občas funguje stejně dobře jako v reality show The Circle nebo Too Hot To Handle, založených na podobném principu.

Velmi často ale hlas mimo obraz jen opisuje myšlenkové pochody patrné z hrdinčina chování. Neustále je nám zbytečně sdělováno, co postavy dělají a cítí. Možná jde o projev scenáristické lenosti, možná o výsledek obavy, že kdyby přísun slov na chvíli ustal, ochabla by pozornost roztěkaných mladých diváků, zvyklých na krátká videa ze sociální sítě TikTok.

Ať už se přikloníme k tomu, že Tenkrát poprvé vychází vstříc cílové skupině, nebo že ji ostudně podceňuje, rozhodně jde o příjemnou alternativu k temnějším a vážnějším seriálům pro generaci Z. Po překlenutí rozpačitých počátečních epizod obě řady nabízejí portrét teenagerky na cestě k dospělosti a sebepřijetí, který je vtipný, dojemný a srozumitelný napříč kulturami.