Manžel před smrtí zanechal tajné vzkazy. Seriál s Mooreovou je místy pro silné povahy

„Každé manželství má svá tajemství,“ praví motto osmidílné minisérie Lisey a její příběh. Představitelka titulní role Julianne Mooreová se s každým novým dílem přesvědčuje, že některá tajemství by raději měla zůstat skryta.

Scénář hvězdně obsazeného projektu, jehož poslední část v pátek uvede videotéka Apple TV+, napsal autor stejnojmenné románové předlohy Stephen King. Je to teprve poněkolikáté, co vlastní dílo adaptoval spisovatel, jenž se naopak distancoval od mnohých filmových nebo televizních verzí svých knih a povídek.

V případě pětisetstránkového románu Lisey a její příběh ho zlákal především formát minisérie, který dává širší prostor pro adekvátní převod Kingových vícevrstevnatých příběhů než celovečerní film. Navíc autor právě toto dílo řadí k nejosobnějším a nejoblíbenějším.

Hororové psychodrama, vydané v roce 2006, se zrodilo z Kingovy zkušenosti. Když se před lety vrátil z nemocnice, zjistil, že mu žena v nepřítomnosti změnila pracovnu k nepoznání. Knihy a papíry složila do krabic, koberce nechala srolovat, nábytek přestěhovat.

Spisovatele tehdy napadlo, že takto by jeho pracovna vypadala, kdyby zemřel. A že někdo, nejspíš manželka, by musel pozůstalost probrat a uspořádat, případně ji ochránit před lidmi, kteří by se na ní chtěli obohatit.

Toto byl prvotní impulz pro příběh bývalé servírky Lisey, která se po dvou letech nedokázala vyrovnat se smrtí manžela, slavného spisovatele a nositele literárních cen Scotta Landona. Znovu a znovu se ve vzpomínkách vrací k událostem, za nimiž ve své mysli zatáhla "purpurovou oponu", a rozkrývá dávná tajemství.

Zároveň se Lisey stává terčem útoků nebezpečného psychopata Jima Dooleyho, posedlého nebožtíkovým dílem. Je odhodlán všemi prostředky donutit vdovu, aby mu předala Landonovy nepublikované rukopisy, o které podle Dooleyho ochuzuje literární svět.

Hrdinčina cesta do manželovy i vlastní minulosti je koncipována na principu "honby za pokladem". Hráči podle nalezených indicií a vyřešených hádanek postupují k cíli, kde je čeká odměna. Zesnulý spisovatel před smrtí na různých místech ukryl vzkazy a nejasná vodítka. Ty dávají vytěsněné vzpomínky do nových souvislostí a zároveň mají připravit vdovu na hrozby, jimž bude čelit.

Literární předloha i adaptace neustále přeskakuje mezi časovými rovinami, včetně flashbacků uvnitř flashbacků. Mísí přítomnost s minulostí, stírá hranici mezi realitou a vidinami či přeludy, mezi skutečnými vzpomínkami a falešnými domněnkami. Postavy se odtrhují od přítomnosti, živí promlouvají s mrtvými, zjevují se fantomové.

Román Lisey a její příběh se v kontextu Kingovy tvorby lecčím vymyká. Zároveň ale variuje jeho oblíbené téma spisovatele čelícího vnitřním démonům či vnějším hrozbám, které se objevilo v prózách Osvícení, Temná půle nebo Pytel kostí.

Přestože je Landon od začátku příběhu po smrti, zůstává de facto ústřední postavou, neboť vliv jeho osobnosti i díla na nejbližší příbuzné a fanoušky přetrvává.

Podobně jako v Kingově novele Skryté okno do skryté zahrady, podle níž vznikl film Tajemné okno, se tu mihne muž přesvědčený, že mu slavný autor ukradl příběh. A stejně jako v psychothrilleru Misery nechce zemřít je další klíčovou postavou fanatický obdivovatel spisovatelovy tvorby, jenž překročil hranice šílenství.

Stephen King prostřednictvím Scotta Landona autobiograficky prozkoumává tvůrčí zápas mezi autorem a dílem, cenu slávy i ozvěny uměleckého ega. Když v úvodní epizodě jedna postava v souvislosti s fiktivním autorem tvrdí, že se zatím "žádnému spisovateli nepodařilo tak plynule spojit realitu a fantazii", je nepochybné, koho má King na mysli ve skutečnosti.

Takřka sedmihodinová minisérie se zamýšlí i nad neliterárními tématy, včetně manželské lásky, ztráty, zármutku a posmrtného pouta. Bolestivě se dotýká také zneužívání dětí a sebepoškozování.

Psychologickým thrillerem se zároveň nesouvisle prolínají fantaskní prvky, které reprezentuje především tajuplná tůně se zázračnými životadárnými schopnostmi. V jakémsi paralelním místě nazývaném Bájodolí se kolem ní tyčí změť náhrobků i dřevěných křížů a podle Landonových slov sem chodí "každý básník, umělec a vypravěč".

Julianne Mooreová je v titulní roli znamenitá. Působí přesvědčivě v okamžicích tichého smutku stejně jako v expresivně vypjatých polohách, kdy vydává zvuky jako raněné zvíře. Navzdory tomu, že koncem loňského roku oslavila šedesátiny, může hrát ovdovělou ženu středního věku i novomanželku v četných retrospektivách, aniž by to působilo nepatřičně.

Zatímco představitel zesnulého spisovatele Clive Owen nemá příliš prostoru pro plastičtější hereckou kreaci, zajímavější výkon podává Dane DeHaan. Jima Dooleyho ztvárnil s kamennou, emocí zbavenou tváří a ustrnulým držením těla, které ale v důsledku náhlého impulzu dokáže s divokým zápalem rozkmitat do vyšinutých pohybů.

Všech osm epizod natočil chilský filmař Pablo Larraín. Nepochybně umí inscenovat působivé imaginární scenerie i barevně pečlivě komponované obrazy. Znepokojivě vyznívají i úvodní titulky s dřevěnými loutkami na vodicích šňůrách, které mají tváře představitelů hlavních rolí. Na druhou stranu v některých fantazijních sekvencích se objevují monstra, která jako by do série zabloudila z nějakého poválečného béčkového hororu.

Spisovatelovy traumatické vzpomínky na dětství, strávené na farmě s milovaným starším bratrem a maniakálním otcem, jehož hrozivě ztvárnil Michael Pitt, jsou přitom strašlivější než všechny příšery dohromady. Stephenu Kingovi coby scenáristovi se však plně nezdařilo přetransformovat do stejně zneklidňujícího obrazového tvaru ono příznačné, rafinovaně budované zlověstné napětí vlastních románů.

Minisérie se rozbíhá v pomalém tempu, jež brzdí opakované útržky Liseyiných vzpomínek. King se navíc možná až příliš spolehl na potenciál původního příběhu, který již v předloze opepřil explicitním krvavým násilím. Jenže výjevy, které jsou děsivé - protože neviděné - na stránkách knihy, nevyznívají zdaleka tak sugestivně, když je minisérie vizuálně konkretizuje.

Zejména čtvrtá a pátá epizoda, v níž se Lisey dostane do spárů Jima Dooleyho, respektive se rozkrývá otřesné tajemství Landonovy rodiny, kde se zlo doslova pouštělo žilou, po divácích nevyžaduje ani tak silné nervy, ale spíše silný žaludek.

V případě spisovatele proslulého horory to možná bude znít kacířsky, avšak pokud v posledním díle nepřijde zásadní překvapení, i pro ni bude platit totéž co pro předlohu. Byla by uhrančivější, kdyby se ji Stephen King nesnažil za každou cenu proměnit v horor.