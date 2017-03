Nová Pobřežní hlídka nebude brak jako seriál. Má luxusní rozpočet i herce, vsází na sebeironii

před 3 minutami

Kdo by uvěřil, že seriál Pobřežní hlídka se při své pověsti braku může dostat na plátna kin, mít k dispozici slušný rozpočet, a dokonce nejlépe placeného herce světa Dwayna Johnsona? Nebo byl její návrat v době sebeironické popkultury naopak nevyhnutelný? Více v komentáři Martina Svobody.

Pobřežní hlídka patří mezi popkulturní symboly devadesátých let. Seriál s Davidem Hasselhoffem a Pamelou Anderson v hlavních rolích se dnes těší pověsti podívané tak kouzelně špatné, že jí nejde odolat.

A protože dnešní doba si zakládá na kombinaci meta nostalgie a okázalé sebeironie, dává smysl, že se našel producent s nápadem vrátit se ke slavné značce a představit její verzi pro 21. století.

Kdo jiný než The Rock?

Pobřežní hlídka už za sebou má několik filmů, ten poslední přišel v roce 2003, dva roky po ukončení seriálu. Tyto snímky se však vyhnuly kinům a skončily rovnou ve videopůjčovnách. Nová verze se oproti nim pyšní luxusním rozpočtem a obsazením, včetně angažmá nejlépe placeného herce světa.

Vždyť kdo jiný by mohl nahradit "The Hoffa" než Dwayne Johnson? Bývalý profesionální wrestler známý pod přezdívkou The Rock se vypracoval na velvyslance sebeparodické žánrové zábavy a přinejmenším od jeho nástupu do série Rychle a zběsile v roce 2011 není nikdo, kdo by přesvědčivěji zosobňoval současnou americkou popkulturu.

Johnson má vzezření tupé hory masa, ale stačí mu prohodit pár vět, aby diváka zasáhlo jeho charisma, jež nezapře inteligenci, nebo přinejmenším sebereflexi a plné vědomí toho, jak směšné jsou jemu svěřované role. Je zcela přirozený, když láme vazy záporákům a když převlečený za kolouška Bambiho slibuje ve skeči Saturday Night Live pomstu zlému jelenovi, i když ve smokingu s familiérní sebedůvěrou uděluje jednu z cen na Oscarech.

Může si dovolit být Rambem právě proto, že dává najevo, že nic na světě mu nepřijde legračnější než právě Rambo. Toto paradoxní pnutí mezi banálními touhami a nutností se vůči nim vymezovat je základem celé dnešní popkultury.

Místo Pamely Zac

Nová Pobřežní hlídka příslušnost k tomuto trendu nezapře už svými upoutávkami. Mnohem víc než kult devadesátých let zatím připomíná zcela současné komedie, jež v první řadě přetékají ironií a snahou přesvědčit diváka o své důmyslnosti a trefnosti.

Příznačné je rovněž, že i když jsou trailery přirozeně plné krásných žen, zatím žádná z hereček nebyla prezentována jako sexuální objekt srovnatelný s Pamelou Anderson - místo ní byl obsazen Zac Efron (Muzikál ze střední) v roli přihlouplého hezouna, jenž má pobřežní hlídce zlepšit PR. Objektivizace bude tedy dokonce přímou součástí děje. Jeho zjevnou nízkou inteligencí se opět zdůrazňuje sebeparodická podstata nové Pobřežní hlídky.

Tento přístup se může ukázat jako vhodný a v tuto chvíli nic nebrání zručnému režisérovi Sethu Gordonovi (a jeho šestici scenáristů) předvést povedený film.

Na tomto trendu je zároveň cosi mírně hořkého. Pobřežní hlídka dnes přitahuje svým bezelstným kouzlem upřímného braku, zdá se však, že současná popkultura už takové osvěžující jednoduchosti není schopna. Jestli návrat hrdinných plavčíků přece jenom staré kouzlo znovunastolí, se ukáže 15. června, kdy vstoupí Pobřežní hlídka do českých kin.

autor: Martin Svoboda