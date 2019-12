Patrik Hartl natáčí film podle vlastní knihy, v centru Prahy postavil hřbitov

Venkovní natáčení začalo ve čtvrtek vpodvečer. Hercům i štábu znepříjemňuje práci chladné počasí. Film vzniká podle Hartlovy stejnojmenné knihy, kterou před sedmi lety vydalo nakladatelství Bourdon.

Poslední klapka by měla padnout v polovině prosince, premiéra je plánována na 24. prosince 2020.

"Ve Stínadlech jsme postavili hřbitov a shodou okolností jsme si vybrali místo, kde před 400 lety hřbitov skutečně byl," říká Patrik Hartl.

"Bude problém ta zima. Při tom natáčení se dlouho stojí, pak se běhá nebo skáče, člověk musí dávat pozor, aby si neublížil, aby byl pořád rozvičenej a zahřátej," doplňuje Hynek Čermák, který hraje Tečku.

Podle dalšího hlavního představitele Davida Švehlíka coby Šampóna herce čeká i natáčení statické scény. "Myslím, že nám budou drkotat zuby," podotýká.

Štáb má za sebou podle Hartla 26 natáčecích dnů, zbývá jich ještě osm. Po čtvrtku se už všichni přesunou do ateliérů, ve kterých film dokončí. Scény ale nevznikají chronologicky. "Téměř na konci budu točit třídní sraz, který je úplně na začátku příběhu," doplňuje Hartl. Podle něj bude film lepší než kniha, navíc se diváci mohou těšit na místa, která v originálu nejsou.

I David Švehlík je přesvědčen, že scénář se vydařil. "Mám pocit, že tomu scénáři se povedlo takovou tu jistou špínu nebo plevel (v knize) dostat pryč, že se to podařilo dostat k jádru věci," řekl.

V dalších dvou hlavních rolích se objeví Martin Pechlát a Martin Hofmann. Hartl kromě toho, že je autorem předlohy snímku a režisérem, napsal také scénář.

Příběh vypráví o kamarádech, kteří si 20 let po maturitě uvědomí, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se s tím něco udělat.

"Film bude o kamarádství. A taky o tom, jak těžké je někdy nepodvádět. Nejenom třeba svou ženu nebo nejbližšího přítele, ale i sám sebe. Láká mě filmové vyprávění o odvaze udělat něco debilního, co nám připomene, že můžeme bezstarostně žít, i když máme všichni hypotéky a na krku festival problémů," přibližuje Hartl.

V hlavních rolích čtyř kamarádů se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponese tvář Martina Hofmanna. Jejich ženské protějšky hrají Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová nebo Bára Poláková.

"Jsem dokonale šťastnej. Mám herecké obsazení snů. Kluci jsou napěchovaní talentem. Známe se už roky, takže moc dobře vím, co dokážou. Na jejich výkony se strašně těším. Dokud jsme nezačali točit, pořád jsem měl obavy, aby se nám je podařilo dát dohromady. Každý z nich je zavalený prací a postavit natáčecí plán tak, aby se sešli, byl fakt oříšek," komentoval herecké obsazení již dříve Hartl.

Kniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel je Hartlovou prvotinou. Vyšla v roce 2012 a dočkala se několika dotisků. Následující autorovy knihy Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend získaly ocenění Český bestseller.

Poslední titul Nejlepší víkend vyšel v nákladu 200 tisíc kusů, všech Hartlových knih se během sedmi let podle knihkupců prodalo 800 tisíc.

To, co píšu do knížek, vůbec nesouvisí s mým životem, žiju hrozně jednoduchý život, nemám rád dobrodružství, jsem papuč, tvrdí Patrik Hartl | Video: Daniela Drtinová