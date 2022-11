Pátá řada Koruny je nejhorší. Seriál obhajuje Charlese a dělá z Diany potížistku

Koruna je bez debat jedním z nejprestižnějších seriálových dramat poslední dekády. Pátá sezona, nově dostupná na Netflixu, však jen opakuje oblíbené motivy scenáristy Petera Morgana a těžkopádné metafory působí místy parodicky. Interpretace příběhu princezny Diany okatě přejímá hledisko královské rodiny: více sympatií než ona vyvolává princ Charles.

Elizabeth Debicki jako princezna Diana, Will Powell coby Harry, Senan West v roli Williama a Dominic West jako princ Charles. | Foto: Keith Bernstein

Koruna fascinovala hned od první sezony z roku 2016. Nejen proto, že hraný seriál vypráví o skutečných členech královské rodiny, britských celebritách, jejichž životy byly dříve předmětem mnoha fabulací a střípky z nich jsou globálně známé.

Scenárista Peter Morgan, který se monarchií zabýval už ve filmu Královna, dokázal nástup na trůn jen narychlo připravené mladé Alžběty II. zachytit s důrazem na napětí mezi povinností zosobňovat božskou Korunu a odhodláním vést smysluplný osobní život. To se už v 50. letech minulého století zdálo jako trochu staromódní úkol.

Seriál dal vyniknout absurdním momentům, jako když se Alžběta musí vyrovnat s požadavkem nechat v sobě poddané zahlédnout boží odlesk při korunovaci přenášené televizí, i chvílím zoufalství v příběhu královny, prince Philipa nebo princezny Margaret. V prvních řadách je Claire Foyová, Matt Smith a Vanessa Kirbyová hráli jako lidi, kterým příslušnost k aristokracii poskytuje luxus i jasný úkol, ale zároveň jim brání žít, jak by si sami představovali.

Také v dalších řadách, kde původní obsazení vystřídali Olivia Colmanová v roli královny, Tobias Menzies jako Philip a Helena Bonham Carterová coby Margaret, patřily mezi nejsilnější epizody ty, v nichž se životy členů královské rodiny protínaly s historickými událostmi. Jako byl londýnský Velký smog z roku 1952, neštěstí ve velšském důlním městečku Aberfan, přistání na Měsíci nebo neočekávaná návštěva britského občana Michaela Fagana v královnině ložnici.

Pocta i kritika

Každá sezona přinesla několik vynikajících epizod a navzdory střídání herců také kontinuitu příběhů klíčových postav. Pocit čehosi věčného, přesahujícího mnohdy nešťastné pozemské strasti, umocňoval Morganův vznešený, přesto přístupný metaforický způsob vyprávění.

Diváckou přitažlivost Koruny přitom neposilovaly jen štědrý rozpočet, díky kterému luxus na monitorech vypadá skutečně luxusně, ale také interpretační otevřenost. Seriál je možné chápat jako poctu rodině, která v dobách stále častějšího zpochybňování užitečnosti monarchie a navzdory limitům vyplývajícím z jejího postavení dokázala žít důstojně, reprezentovat impérium a poskytovat dojem stability. Stejně tak ale Korunu můžeme číst jako důkaz naprosté přežitosti instituce, jež pro své poddané nedělá téměř nic a svým zástupcům ničí životy.

Předloňská, kritiky vychválená čtvrtá řada se dokázala vyhnout pasti opakování. Docela dobře zužitkovala dvě historické postavy, premiérku Margaret Thatcherovou a mladou Dianu Spencerovou. Ačkoliv vyprávění o ní bylo nepřekvapivě rámované jako pohádka o krásné princezně se špatným koncem.

2:30 Pátá řada seriálu Koruna je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

V manželství byli tři

Pokud by Dianě dal Peter Morgan prostor adekvátní jejímu významu, musel by nevyhnutelně změnit povahu celého seriálu. Ten však i přes svou interpretační otevřenost existuje hlavně proto, aby obhájil životní rozhodnutí členů královské rodiny. Sám autor se po druhé sezoně nechal slyšet, že práce na Koruně z něj udělala stoupence monarchie a obdivovatele královny.

V aktuální páté sezoně už je to znát příliš. Důraz klade na obhajobu tehdejšího prince Charlese, tedy dnešního krále Karla III., a Dianu ponechává v roli outsiderky, která nikdy nepochopila, co se od ní jakožto od princezny z Walesu očekává. Kvůli tomu jsou nové díly nejen nepříjemnou, ale poněkud špatně uvěřitelnou podívanou.

Seriál totiž současně nezastírá, že podle mnohých Charles po celou dobu manželství s Dianou paralelně udržoval vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou, tedy dnešní královnou manželkou. Mladá lady Spencerová tak byla od začátku odsouzená hrát jen jakousi vylhanou veřejnou roli.

To, že právě Diana nepříliš populárnímu princi zvyšovala kredit na veřejnosti, jak v první epizodě zmíní premiér John Major, seriál nezobrazuje. Přitom by to šlo vylíčit tak snadno.

Tamponová aféra

Princeznu v nových epizodách poprvé hraje Elizabeth Debicki. Vetknula jí jiskru ostře kontrastující se stylem uvažování a vyjadřování zbytku královské rodiny. Tvůrci to bohužel nechávají vyznít jen v závěru epizody o podnikateli Mohamedu Al-Fayedovi, který se s princeznou seznamuje při závodech v pólu.

Nepochybně právě touto lidskostí Diana ohromovala nejen Brity. Vytvořila zcela novou představu o tom, jak by mohla monarchie proměnit svůj pro mnohé zatuhlý, staromódní obraz. Pokusy přenést ji do nové éry jsou koneckonců jedním z hlavních témat seriálu, ke kterému se Peter Morgan každou sezonu vrací. Když se to však princezně z Walesu podaří jaksi samo od sebe, scenárista zaměří pozornost jinam.

V době, kdy se prestižní seriály i filmy začínají obracet k příběhům vyprávěným hrdinkami a do popředí se tak dostávají komplexně rozebíraná témata související se ženskou životní zkušeností, je téměř bolestivé sledovat historickou figuru, která do velké míry změnila obraz královské rodiny, jak černě podmalovanýma očima svádí pákistánského lékaře a brečí doma na pohovce.

Koruna se rozhodla vykreslit Dianu jako sice sympatickou, ale naivní, povrchní a ukřivděnou bytost, což jsou možná vlastnosti, které k princezně také patřily, seriál nám ji však téměř neukazuje jinak. Místo ní na veřejných vystoupeních, třeba při setkáních s dětmi ze znevýhodněných rodin, sledujeme Charlese. Hraje ho tentokrát velmi charismatický Dominic West známý z The Wire nebo Aféry.

Trpět kvůli drobnohledu novinářů vidíme opět jeho. Konkrétně kvůli kauze z roku 1993, kdy bulvární list přetiskl odposlech erotického rozhovoru s Camillou Parkerovou Bowlesovou, v němž se vyznává z touhy "být jejím tamponem". Řekl to zřejmě roku 1989, kdy byl ještě ženatý s Dianou.

O úniku telefonátů Diany, k němuž došlo ještě předtím, však seriál nevypravuje. Princezna se tak při kontaktu s novináři může zdát trochu nepochopitelně paranoidní.

Otřást impériem

Právě její vyjednávání s Martinem Bashirem z BBC, s nímž nahrála skandální interview, nejlépe ukazuje, jak Dianu vnímá Peter Morgan. Obsah jej příliš nezajímá. Přestože v rozhovoru nejde jen o to, že se od Diany čekala tolerance nevěry a ochota žít v manželství bez lásky. V britské veřejnoprávní televizi promluvila především jako někdo, koho královská rodina bolestivě stigmatizovala na základě problémů s psychickým zdravím.

To však Morgan ignoruje a Dianu rámuje primárně coby ženu toužící se pomstít. Rozhovor je pořízen v Den Guye Fawkese, anglického vojáka a katolíka, který se roku 1605 pokusil vyhodit do povětří britský parlament s protestantským králem. V epizodě, jež nešetří přídavnými jmény jako "explozivní", je princezna prostě jen někým, kdo chce opět otřást klidem impéria.

Královská rodina může být s vyzněním nové sezony vcelku spokojená. Ve světle požadavků některých veřejně známých figur jako herečky Judi Denchové, podle které by měl Netflix výrazněji upozorňovat na fiktivnost seriálu, se mohlo zdát, že Koruna britské monarchii ukřivdí. Přesto je Alžběta II. tentokrát vždy na správné straně.

Strážce majestátu

Ačkoliv si autor dovoluje těžkopádně ji přirovnávat k rozbité televizi nebo staromódnímu královskému výletnímu plavidlu, pravdu má vždy ona. Peter Morgan navíc panovnici dopřává epizodu částečně zaměřenou na osud ruských Romanovců, která by u přísnějšího dramaturga byla žhavým kandidátem na škrtnutí. Alžbětě však poskytuje možnost v těžkých časech slyšitelně artikulovat vlastní hodnoty.

Podobně i její manžel a sestra opět dostávají prostor v dílech, které se týkají jejich starých bolístek. Tentokrát už však seriál nebudí dojem žádané kontinuity, ale opakování. Asi nejkřiklavějším projevem Morganovy autorské únavy jsou pak neobratné metafory, jejichž význam postavy někdy i explicitně vysvětlují.

Koruně by v této fázi prospěl restart. Stále si udržuje úroveň a herecké výkony jsou tradičně perfektní. Její hlavní tvůrčí mozek však nejen uvíznul v autorské rutině, ale moc se do svých postav zamiloval. Kdybychom si v posledních epizodách představili na monitoru samotného Petera Morgana, patřil by k těm nejpřísnějším strážcům majestátu Koruny, kteří v předchozích sériích děsili i některé členy královské rodiny.