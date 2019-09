Rozhovor: Církev je pro mě velkou záhadou a to mě právě láká, říká Paolo Sorrentino

Italský režisér Paolo Sorrentino se vrátil do Benátek, aby na zdejším filmovém festivalu v neděli představil druhou řadu úspěšného seriálu HBO Mladý papež o tajemstvích a intrikách Vatikánu.

Benátky (od naší spolupracovnice) - V nové sérii nazvané Nový papež, kterou Sorrentino nejen režíruje, ale také je spoluautorem scénáře, opět účinkuje Jude Law, jehož mladý a velmi konzervativní papež Pius XIII. na konci první řady upadl do kómatu. Kromě něj ale přibyl nový, charismatický papež, kterého hraje John Malkovich. Když lékaři prohlásí, že je kóma Pia XIII. nezvratné, nepočítají s tím, co je ve světě víry normální: že se ještě může stát zázrak.

HBO v Benátkách představila první dvě epizody, celou novou řadu uvede letos v prosinci. "Jsem fascinován katolickou církví právě proto, že nic nevím, že odpovědi neznám. A ani po první sérii jsem všechny odpovědi nenašel, proto vznikla i druhá," vysvětluje v rozhovoru Paolo Sorrentino.

Aktuálně.cz: Jste věřící?

Ne, nejsem.

Nevěříte v existenci Boha?

Řekl bych, že jsem takový "rádoby věřící" nebo adept víry.

Pak se nabízí otázka, proč jste se rozhodl natočit seriál o papeži, Vatikánu a katolické církvi? Jak můžete vědět, co je pro církev důležité?

To také nevím. Četl jsem krásný citát Philipa Rotha o psaní knih. Říká, jak si lidé často mylně myslí, že spisovatelé píšou o věcech, kterým rozumí. Ve skutečnosti je tomu naopak. Spisovatelé píšou o věcech právě proto, že jim nerozumí, že v nich vzbuzují mnoho otázek, na které nemají odpovědi. A kdyby ty odpovědi znali, hledali by jiné téma.

Pro mě je víra a církev velká záhada. A to mě právě láká. Já jsem fascinován katolickou církví právě proto, že nic nevím, že odpovědi neznám. A ani po první sérii jsem všechny odpovědi nenašel, proto vznikla i druhá.

Reagoval Vatikán na váš seriál, dostal se k vám oficiální názor?

Dlouho nikdo nereagoval a pak vyšel, myslím ve španělském deníku El País, článek od jednoho uznávaného teologa, který má velmi blízko k papeži. A v tom článku stálo, že jsem sice trošku naivní, ale že seriál je dobrý. A to je asi nejblíž oficiálnímu vyjádření, jaké jsem kdy dostal.

Katolická církev hodně pracuje s obrazností, metaforami. Je vám to blízké?

Estetika katolické církve je mému estetickému cítění velmi blízká. Byl to jeden z důvodů, proč jsem chtěl seriál natočit. Je pro mě snadné v této estetice pracovat, upravovat detaily, používat ji v jednotlivých scénách. Je velmi jasná, čistá, ale také okázalá.

Pokusili jste se někdy získat povolení natáčet přímo ve Vatikánu?

Ano, ale bez úspěchu.

Nového papeže uvede česká HBO letos v prosinci. | Video: HBO | 01:46

Jak se vám podařilo získat všechny podklady a Vatikán rekonstruovat?

To rozhodně nebylo snadné. Tedy pro mě to snadné bylo, já jsem jen řekl produkci, co chci a potřebuji, a oni to museli zařídit. Existuje mnoho knih o Vatikánu, náš architekt byl ve Vatikánu. Snažili jsme se všemi možnými cestami získat co nejvíc podkladů.

Jako režisér máte rozhodující slovo o všech aspektech natáčení. Pomohla vám tato osobní zkušenost, když jste psal postavu papeže? Je pozice režiséra a papeže podobná?

V mnoha ohledech je jiná. Papež ovlivňuje miliony lidí, režisér jen svůj štáb. Navíc v teorii je papež pouze zástupcem Ježíše na zemi, to Bůh má odpovědi. Papež je jenom prostředníkem. Ale v jedné věci je to podobné. Existuje dogma papežské neomylnosti. Když papež něco řekne, je to pravda. Například když papež prohlásí, že Marie neotěhotněla klasickou cestou, tak je to pravda pro celý katolický svět. Podobně i já jako režisér říkám: tohle je pravda, tohle taky. A v tomhle smyslu jsme asi oba lháři. Tedy nevím, jak je na tom papež, ale když já řeknu, že je něco pravda, velmi často nevím jistě, jestli to tak je opravdu.

Druhá řada je podobně jako ta první velmi temná, ale nechybí humor a ironie.

Ano. Když jsem začal lépe poznávat duchovní, kardinály, zjistil jsem, že jsou hodně ironičtí a utahují si ze sebe. Proto jsem se snažil dostat tenhle specifický humor a ironii i do seriálu.

Jak jste vybíral hudbu?

Pomocí Spotify. Víte, Spotify vám pouští hudbu na základě vašeho vkusu a tím objevujete nové věci, které by se vám mohly líbit. Možná bych jim měl poděkovat v titulcích.

Improvizujete hodně při natáčení?

Snažím se být velmi věrný dialogům, na place ale jinak improvizuji rád. Samozřejmě štáb je z toho nešťastný, protože nevědí, co se bude dít. Když jsem začínal natáčet, vždy jsem byl připraven na 100 procent, ale poslední dobou raději improvizuji. To neznamená, že bych byl neefektivní, naopak. Tuhle řadu jsme dotočili o dva týdny dřív, než byl deadline.

Seriál jste natáčel s dlouholetým kolegou, kameramanem Lucou Bigazzim. Jak vaše spolupráce probíhá?

Luca je skvělý kameraman a velmi otevřený hledání nových cest. Já natáčím vždy na čtyři kamery. Na což on už je zvyklý. A díky tomu není fyzicky místo, kam dát světla. Musí proto buď všechna světla umístit na strop, nebo kreativně pracovat se světly umístěnými na scéně. Také se naučil velmi dobře využívat přirozeného světla. To je jediný důvod našich dohadů, on chce někam umístit zdroj světla a mně se to nelíbí. Samozřejmě vždycky vyhraju já, protože mám rozhodující slovo, ale někdy, když opravdu není jiné řešení, vyhrává i Luca.

Vadí vám, že si váš seriál budou lidé pouštět na mobilu a na počítači?

Mobil je už asi trochu moc, ale počítač mi nevadí. Když se dívám na film nebo seriál na počítači, jsem u toho sám a nikdo mě neruší, navíc sedím blízko, takže je to skoro jako plátno ve velkém kině. Ne, to mě vážně netrápí.

Můžeme očekávat i třetí řadu Mladého papeže?

To nevím. Rozhodnout musí producenti. Já jen můžu říct, že jsem připraven. Už i vím, o čem by byla.

Autorka je filmová novinářka, kurátorka a producentka ve společnosti Girl and Gun.