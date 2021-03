Nejvíc Českých lvů získala Krajina ve stínu, filmem roku je Šarlatán

21:55

"Marie je skoro jediná postava, která si nese čistý štít. Tohle hrát není úplně jednoduché," poznamenává Magdaléna Borová. Do kavárny Rudolfina dorazila se slovy "nevím, jestli něco řeknu", nakonec ale děkuje. Nejprve rodičům a pak dalším. "Je mi ctí, že jsem se mohla ocitnout mezi tak krásnými a obdařenými nominovanými herečkami. Ráda bych poděkovala Bohdanovi Slámovi za důvěru, kterou mi dal, protože to od něj bylo frajerské. Chtěla bych poděkovat Ivanovi Arsenjevovi za to, jak dokázal ten skutečný příběh vymodelovat slovy. Chtěla bych poděkovat pánům producentům za to, že přinesli to bolavé téma, protože si myslím, že je to potřeba, a za to, jak dlouho s ním dokázali být, protože na to je třeba odvaha. A myslím na všechny, se kterými jsme strávil ten intenzivní půlrok," říká.