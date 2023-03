Nesmlouvavý kritik točí o Muskovi. Ve filmu ukáže jeho vliv na svět

Už několik měsíců oscarový dokumentarista Alex Gibney natáčí film o podnikateli Elonu Muskovi. Oznámil to v pondělí. "Bude se jednat o definitivní a nepřikrášlený pohled na miliardáře, šéfa automobilky Tesla, kosmické společnosti Space X a sociální sítě Twitter," slibuje.

Jak připomíná server Variety.com, Musk byl poslední dva roky nejbohatším člověkem na světě. Podnikatel, jenž původně zbohatl díky finančním stránkám PayPal, se opět dostal do centra pozornosti vloni na podzim. Tehdy za 44 miliard dolarů převzal internetovou společnost Twitter, propustil vedení a učinil sérii ne vždy přehledných změn s cílem dostat korporaci do černých čísel. Koncem loňského roku Musk oznámil, že z funkce generálního ředitele Twitteru odstoupí, pokud najde někoho "dost bláznivého na to, aby tu práci vzal místo mě".

V žebříčku nejbohatších lidí světa, jejž sestavuje agentura Bloomberg, vloni v prosinci Muska vystřídal francouzský podnikatel Bernard Arnault. Minulý měsíc už se však jedenapadesátiletý rodák z jihoafrické Pretorie Musk opět vrátil do čela. Jeho majetek je momentálně odhadován na 187,1 miliardy dolarů, zhruba 4,2 bilionu korun.

To vše chce v souvislostech odvyprávět film devětašedesátiletého Alexe Gibneyho z New Yorku, držitele Oscara za snímek Taxi na temnou stranu. Ten v roce 2007 vyprávěl o afghánském taxikáři, jehož umučili američtí vojáci. Gibney dále natočil oceňované svědectví o finančním skandálu Enron: The Smartest Guys in the Room, pohledy do světa scientologie a kauzy Wikileaks, stejně jako filmy o vývojáři Stevu Jobsovi a zpěvákovi Franku Sinatrovi.

V poslední době na sebe upozornil dvojdílným Zločinem století na HBO Max o farmaceutickém průmyslu nebo portrétem ruského oligarchy a později politického vězně Michaila Chodorkovského. Novinku o Elonu Muskovi vyrábí pod hlavičkou společností Jigsaw Productions a Closer Media. "Na filmu o Muskovi průběžně dělám už několik měsíců a nesmírně se těším na výsledek," řekl Gibney toto pondělí s dodatkem, že chce "ukázat, jaký má Musk vliv na svět". Dokumentarista si dle amerických médií vybudoval pověst nesmlouvavého kritika.

Jeho názor na Muska není znám, na Twitteru se však o něm dříve vyjadřoval rezervovaně, spíše nelibě.

Podle britského deníku Guardian už se Elonu Muskovi věnovalo více filmů či seriálů, ne vždy se však dočkaly kladného přijetí. Například loňskou dokumentární sérii Návrat do vesmíru pro Netflix natočili tvůrci oceňovaného snímku o horolezectví Bez jištění na El Capitan. Zaměřili se na činnost Muskovy kosmické firmy SpaceX. Podle deníku New York Times ale vyrobili "portrét, jaký by firma klidně mohla využívat pro své marketingové účely".

Chystaný film Alexe Gibneyho se pracovně jmenuje Musk, datum premiéry zatím není známo.

