Recenze: Apokalypsa plná mouder. Film Nech svět světem si až moc hraje na Hitchcocka

Když se Clay probudí, rozespale z peřin pozoruje, jak si jeho žena Amanda balí kufry. Ne, hrdinka snímku Nech svět světem neprchá z fungujícího svazku a od dvou dospívajících dětí. Udělala něco horšího: naplánovala všem nečekanou dovolenou, která právě začíná.

Autorem nového filmu, který lze vidět na Netflixu, je Sam Esmail. Od amerického tvůrce seriálu Mr. Robot se dalo předpokládat, že jeho poslední počin bude dosti paranoidní záležitost, ve které významnou roli sehrají moderní technologie. Je to pravda, ale jen do jisté míry.

Divné věci se začnou dít ihned poté, co rodinka dorazí do přímořského domu na periferii New Yorku. Odpočinek na pláži překazí obří tanker, jenž se blíží k písčitému místu posetému lehátky a slunečníky. A nezastaví, dokud ho nezbrzdí masa pobřežní zeminy. Apokalypticky vyhlížející scéna je jen předzvěstí toho, co přijde.

Dvanáctiletá Rose mezitím prožívá svou soukromou katastrofu planetárních rozměrů, neboť nefunguje internet ani televizní signál a ona nemůže dokoukat závěrečnou epizodu seriálu Přátelé. Její šestnáctiletý bratr Archie je otrávený už z principu, neboť to patří k jeho věku.

Rodiče Clay s Amandou v podání Ethana Hawka a Julie Roberts však během prvního večera v luxusním sídle řeší mnohem konkrétnější problém. U dveří zazvoní nedůvěru budící afroamerická dvojice a tvrdí, že jsou majiteli domu, kteří uvízli v dopravě právě kvůli rozsáhlému výpadku televizního, telefonního a dalších signálů v okolí.

Tady už režisér a scenárista Esmail dráždí diváka na mnoha frontách nabízejícími se žánrovými náznaky. Dvojice vetřelců působí jako vystřižená ze schématu takzvaných home invasion thrillerů, v nichž něčí domácnost napadnou podivní cizinci.

Zdejší modelová situace je však opačná. Ti dva se údajně vracejí domů - s prosbou, zda mohou zůstat do rána, než se situace uklidní. Na podezřívavosti hrdinů a publika to zprvu nic nemění. Jenže záhy se ukáže, že šlo jen o jednu z řady vějiček, jimiž si chce Esmail hrdiny a publikum povodit.

Nech svět světem, které vzniklo adaptací také česky vydaného románu amerického spisovatele Rumaana Alama, je enormně stylizovaný film plný nejen vypulírovaných, precizně komponovaných záběrů, ale také utkaný z nejklasičtějších motivů všemožných odnoží thrillerového žánru. Nebojí se ani odkazů ke známým scénám: třeba zlověstného hejna ptactva, které před kamerou proletí v upomínce na slavné Ptáky od Alfreda Hitchcocka.

Nejsou to jediní zástupci fauny, co se tu chovají nepřirozeně. Kousek od bazénu, kde se rodinka sluní, se objevují srnci a srny bez známky plachosti, ve stále větším počtu. Letadlo - v dalším zjevném hitchcockovském odkazu - práškuje cestu uprostřed polí tajemným rudým čímsi. Když Clay zjistí, o co jde, nejistota ohledně aktuálního dění narůstá.

Bohužel Sam Esmail se tak moc snaží být velmistrem napětí, až se mu příběh začne rozpadat pod rukama. Dává si pozor, aby budoval napětí v jednotlivých scénách, ale mnohem méně dbá, zda celek drží pohromadě.

Když vyjde najevo, že tajuplná hrozba nejspíš dalece přesahuje okolí, film se uzavře v luxusním sídle, kde postavy najednou mnohem méně řeší akutní problémy a na řadu přicházejí obyčejné mezilidské vztahy. Tady začne snímek povážlivě klopýtat. A čím více se snaží vykročit nad rámec žánrové podívané a říci také něco o stavu světa či společnosti, tím problémů přibývá.

Záměrem nejspíš bylo natočit podvratný thriller, který si pohrává s očekáváním diváků, jako například debut Uteč! a následná tvorba režiséra Jordana Peela. Jenže nakonec se Sam Esmail spíše přibližuje loňské satiře dnešní společnosti K zemi hleď!.

Oba filmy pojí nejen žánrové hrátky, ale také neobratnost a vyvolávání zdání, že jsou chytřejší, než ve skutečnosti jsou. U obou máme jako diváci podobný pocit: ano, možná jsme s vámi názorově na jedné lodi, ale mlátit nám těmi myšlenkami o hlavu působí dost kontraproduktivně.

A tak si hrdinové snímku Nech svět světem najdou chvilku k debatě na téma "kapitalismus je fuj" třeba ve chvíli, kdy by podle vší logiky měla Amanda jako o život hledat ztracenou dceru, o jejíž osud se v předchozí scéně tak bála.

Jindy lidé asi popáté potkají stádo zvěře, které na ně pouze mlčenlivě zírá, což protagonisté potřebují vědoucně okomentovat slovy, že ta zvířata možná vědí něco víc a chtějí nás varovat.

Varovat měl především někdo Sama Esmaila, že v umění existuje taková ne zcela nepotřebná věc, které se říká subtilnost. A že bez ní bude jeho snímek fungovat jen jako rána kladivem, která chvilkově otřese, ale nedonutí publikum nad čímkoliv přemítat.

Občas tvůrci celkem vtipně převrátí nabízející se klišé naruby - třeba s tím, jak je ve filmu využitá postava, kterou ztvárnil Kevin Bacon. Ve snaze postihnout dnešní postfaktickou dobu protkanou nedůvěřivostí a nemožností udělat si celkový obrázek o stavu světa ale nakonec filmaři spíše selhávají.

Nech svět světem zůstane pásmem efektních, občas i efektivních scén, které končí roztomile nablblým finále. Škoda, že se ten závěr dal předvídat dlouhé minuty dopředu a jde jen o pokus elegantně se vylhat z toho udělat buď funkční žánrovou směsku, nebo drama, které se chce hyperbolou, avšak relevantně vyjádřit k dnešní společnosti i mezinárodní politice.

Sam Esmail před nás předložil svůj režisérský um jako ve vitríně. K ucelenému zážitku to bohužel nestačí.