Na festivalu v Cannes budou soutěžit nové filmy Ozona, Andersona nebo Seana Penna

Na letošním 74. ročníku filmového festivalu v Cannes bude o hlavní cenu, takzvanou Zlatou palmu, usilovat 24 snímků. Čtyři režírovaly ženy. Jedna z nejvýznamnějších světových kinematografických přehlídek představí novinky Nanniho Morettiho, Jacquese Audiarda, Françoise Ozona nebo Seana Penna, oznámili ve čtvrtek pořadatelé.

Akce na francouzské Riviéře se uskuteční od 6. do 17. července, tedy zhruba dva měsíce po obvyklém termínu. Pořadatelé vybrali pozdější datum, aby zvýšili pravděpodobnost, že se festival bude smět konat za účasti diváků.

Umělecký ředitel Thierry Frémaux přesto ještě ve čtvrtek zopakoval, že epidemii covidu-19 se zatím nepodařilo porazit a dál je třeba opatrnosti. "Na červeném koberci se ještě líbat na tvář nebudeme," varoval. Všichni účastníci se budou muset testovat na nemoc covid-19 každých 48 hodin, pokud už nemají ukončené očkování.

Jako zahajovací film pořadatelé vybrali Annette od režiséra Leose Caraxe. V hlavních rolích hudební komedie účinkují Marion Cotillardová a Adam Driver. Režisér Paul Verhoeven bude soutěžit se snímkem Benedetta o italské jeptišce a mystičce zatčené za homosexualitu v 17. století, hrané osmašedesátiletou Isabelle Huppertovou.

Wes Anderson se pochlubí komedií The French Dispatch (Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun), odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století. Účinkují v ní celebrity jako Bill Murray, Tilda Swintonová, Adrien Brody, Léa Seydouxová nebo Frances McDormandová.

O přízeň porotců se má dále ucházet film Nanniho Morettiho nazvaný Tre Piani o třech rodinách, jež žijí v jednom bytovém domě.

Herec a režisér Sean Penn natočil drama o vztahu dcery a otce, bankovního lupiče. Jmenuje se Flag Day a sám v něm účinkuje po boku Katheryn Winnickové, Joshe Brolina nebo Milese Tellera.

1:45 Ve filmu Annette účinkují Marion Cotillardová a Adam Driver. | Video: UGC Distribution

Francouzská režisérka Eva Hussonová do Cannes přiveze Mothering Sunday, drama s Olivií Colmanovou a Colinem Firthem o nešťastné lásce odehrávající se po první světové válce. Jedná se o adaptaci románu současného anglického prozaika Grahama Swifta.

Zda se Colmanová a Firth budou smět festivalu zúčastnit, však rozhodnou protipandemická opatření. Momentálně smějí Britové do Francie kvůli pandemii jen ve výjimečných případech a všichni musí strávit týden v karanténě, doplňuje deník Guardian.

Maďarská režisérka Ildikó Enyediová představí snímek A feleségem története (The Story of My Wife) o muži, který se vsadí, že se ožení s první ženou, která vejde do baru.

Oceňovaný thajský režisér Apichatpong Weerasethakul, jenž v Cannes získal Zlatou palmu před 11 roky za film Strýček Búnmí, představí svůj první anglickojazyčný snímek Memoria v hlavní roli s Tildou Swintonovou.

Francouzka Mia Hansen-Løveová uvede drama Bergman Island, ve kterém hrají Mia Wasikowska nebo Tim Roth. Íránec Asghar Farhadi pořadatelům zaslal svou novinku A Hero, na kterou již získal práva Amazon.

V letošním výběru z více než 2500 přihlášených titulů jsou rovněž novinky z Belgie, Čadu nebo Íránu.

Čestnou Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii převezme oscarová herečka Jodie Fosterová, která se po červeném koberci v Cannes poprvé prošla jako třináctiletá hvězda filmu Taxikář z roku 1976.

Novinkou je sekce zaměřená na životní prostředí. Pořadatelé chtějí zmenšit uhlíkovou stopu největší francouzské filmové přehlídky, vysvětluje agentura AFP. Vstupné na projekce tak letos budou muset platit i akreditovaní novináři.

Prezidentem poroty je americký režisér Spike Lee, další členové zatím nejsou známi. Do nesoutěžní sekce se dostalo 61 titulů.