Na Berlinale vyhrálo drama o farmářích, účinkují v něm dětští neherci

Zlatého medvěda pro nejlepší film na německém festivalu Berlinale získalo drama Alcarràs španělské režisérky Carly Simónové. Ve středu večer to na slavnostním ceremoniálu oznámil předseda poroty M. Night Shyamalan.

"Za herecké výkony od dětí až po osmdesátníky, za schopnost ukázat něhu, rodinný humor, boj i zradu našich vztahů a závislost na krajině kolem nás," zdůvodnil americko-indický režisér Shyamalan, proč porotci snímek ocenili.

"Nemohu tomu uvěřit," reagovala Simónová. "Asi bychom se do Berlína měli přestěhovat. Pokaždé, když sem přijedeme, stane se něco úžasného," dodala filmařka, který na festivalu uspěla už před čtyřmi roky s tehdejším debutem Summer 1993 (Léto 1993). Teď poprvé získala nejprestižnější cenu zvanou Zlatý medvěd. "Ráda bych tohoto malého blyštivého medvěda věnovala všem malým zemědělcům, kteří každý den obdělávají půdu, abychom my ostatní měli co jíst," vzkázala.

Alcarràs je její druhý celovečerní film, účinkují v něm převážně dětští neherci. Vypráví o katalánské rodině, která od dob španělské občanské války obhospodařovala zemědělskou půdu. Poté, co její majitel zemře, ale dědici půdu prodají a rodinu čeká vystěhování. Děti tak pozorují, jak jim mizí hřiště, zatímco dělníci kácí broskvoňové sady a začínají na jejich místě instalovat solární panely.

"Děti všechno bedlivě pozorují a snaží se situaci pochopit z šeptání dospělých. Není to pro ně jen konec světa, je to konec jejich dětství, a až zmizí stromy, možná budou muset dospět," napsal server Cineuropa o filmu, který se jmenuje podle katalánské oblasti na severozápadě Španělska.

Přeneseně pojednává o střetu mezi tradičním zemědělstvím a moderním průmyslem. Režisérka částečně vycházela z vlastního dětství, její rodina patřila k farmářům pěstujícím broskve v Katalánsku. "Nemáme jasného protagonistu, je tu dědeček, matka, otec a tři děti," řekla Simónová v rozhovoru pro časopis Screendaily.com.

Cenu za režii si z festivalu odnáší Claire Denisová s dramatem Avec amour et acharnement (S láskou a odhodláním). Vypráví o manželích, jejichž spokojené soužití naruší, když se jim do života vrátí její bývalý milenec, který byl zároveň jeho nejlepším kamarádem. Manželku hraje Juliette Binocheová.

Velkou cenu poroty obdržel korejský režisér Hong Sang-su za film Soseolgaui Yeonghwa, který festival uvedl pod anglickým názvem The Novelist's Film (Spisovatelův film).

Dokumentární porota udělila hlavní cenu snímku Myanmar Diaries (Barmské deníky), pod nímž je podepsán anonymní kolektiv barmských filmařů. Ti riskovali vlastní životy, aby zachytili, jak se jejich země změnila po loňském vojenském převratu.

Berlinale od loňska neuděluje samostatné herecké ceny pro muže a ženy. Stříbrného medvěda za nejlepší výkon v hlavní roli získala Němka Meltem Kaptanová z filmu Rabiye Kurnaz vs George W. Bush, nejlepší výkon ve vedlejší roli podala Laura Basukiová ve snímku Before, Now & Then. Festivalové projekce budou pokračovat do 20. února.