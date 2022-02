Je zamilovaná, a navíc se zamilovala. Berlinale uvedlo film s Binocheovou

Roky spolu žijí v manželství, které je naplňuje. Ona je úspěšná, on spokojený. Pak se jim ale do života vrátí muž z dávné minulosti a vztah jim vmžiku rozmetá.

Výchozí zápletka francouzského filmu střídavě nazývaného Feu (Oheň) a Avec amour et acharnement (S láskou a odhodláním) možná není nejoriginálnější, režisérka Claire Denisová však předkládá osobitý, dospělý pohled na milostný trojúhelník a odmítá svalit vinu na jedinou postavu.

"To byl cíl," přitakala pětasedmdesátiletá pařížská filmařka na německém festivalu Berlinale, kde teď se snímkem soutěží o Zlatého medvěda, zdejší hlavní cenu. "Nechtěli jsme protagonisty soudit ani odmítat. Chtěli jsme o nich vyprávět," dodává.

Juliette Binocheová hraje Sáru, úspěšnou rozhlasovou moderátorku žijící s bývalým hráčem rugby Jeanem v podání Vincenta Lindona.

Zatímco ona ve svém rozhlasovém pořadu už desátým rokem zpovídá utlačované příslušníky menšin, její muž má za sebou blíže neupřesněný incident, kvůli němuž skončil ve vězení. Ani teď na svobodě nesmí mít kreditní kartu, všude platí hotovostí. Matka jeho dospívajícího syna žije v zahraničí, a tak chlapce vychovává babička. S problémovým hochem, jenž vyrůstá na předměstí a hrozí mu vyloučení ze školy, Jean nachází řeč jen obtížně.

Manželé se večer vždy sejdou ve svém bytě na pařížské ulici Rue d’Amsterdam. A právě tam se jim do života zničehonic vrátí François hraný Grégoirem Colinem.

François je Sářin bývalý milenec a Jeanův někdejší obchodní partner i kamarád. Netrvá dlouho a manželé, kteří před sebou dosud nic netajili, se jeden před druhým začnou omlouvat a odcházet z místnosti, aby diskrétně vyřídili telefonát. Když spolu mluví oba muži, Sára propadá paranoii. A když se s Françoisem ocitne sama, má dvojznačné pocity.

Scéna z filmu Avec amour et acharnement zachycuje rozhovor Juliette Binocheové s Vincentem Lindonem. | Video: The Upcoming

Režisérka Denisová na Berlinale řekla, že film byl i pro autory psychicky náročný. Štáb se rozhádal poté, co natočil poslední střet Sáry s Jeanem.

Podle Juliette Binoche nemá smysl vnímat snímek jako zprávu o selhávajícím manželství, spíš jako upřímný pohled na soužití dvou lidí. "Představte si, že jste někým takhle posedlá, že ho jako žena potřebujete mít poblíž a že je to natolik neodolatelné. To nemá žádné psychické důvody, to je ryze fyzická potřeba," řekla herečka na Berlinale.

Film zatím nemá českého distributora, v Americe a Velké Británii bude uveden pod názvy Fire (Oheň) nebo Both Sides of the Blade (Obě strany čepele). Jde o doslovnou citaci ze skladby, kterou pro tento snímek složila anglická rocková kapela Tindersticks. Přeneseně odkazuje na nemožnost vybrat si mezi jedním a druhým.

"Film zajímavě ukazuje, že když má někdo milostný poměr, je schopen hluboce emocionálních prožitků s oběma partnery. Na jedné straně může být šťastný v manželství, na druhé posedlý svým milencem," napsal britský deník Guardian.

Podle něj jsou tyto scény působivé především díky hereckému výkonu Juliette Binocheové. "Je tak přesvědčivá, až se divák musí ptát, zda skutečně viděl to, co před chvílí viděl, jestli to nebyl sen nebo nějaká alternativní realita v Sářině hlavě," dodává Guardian.

Také podle serveru Deadline.com se Binocheové podařilo zahrát ženu, která "je zamilovaná a do toho vypadá, jako by se ještě zamilovala".