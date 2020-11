Fascinující tvor s unikátní DNA. Film odkrývá blízké setkání s fenoménem zvířecí říše

Dokumentární film nazvaný Moje učitelka chobotnice, který je k vidění na Netflixu, nepatří do žánru klasických dokumentů o přírodě. "Jde o osobní esej," říká kritik Kamil Fila.

Chobotnice jsou zvláštní, inteligentní tvorové a dokumentaristovi Craigu Fosterovi se podařilo navázat blízký vztah s jednou z nich. Každý den po dobu zhruba roku navštěvoval chaluhový les u pobřeží jižní Afriky a byl v blízkosti tohoto zvířete.

Podle Kamila Fily dokáže síla snímku překrýt jeho bizarnost. "Je to filmová báseň o tom, jak my, civilizovaní lidé, můžeme navázat kontakt s přírodou a cítit se být její součástí," dodává Fila. Podle něho filmu porozumí i děti, zároveň je to balzám pro dospělé, kteří cítí, že něco ztratili.