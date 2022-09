Můj nejosobnější film. Hlavní cenu na torontském festivalu získal Spielberg

Za intimní a osobní označuje slavný režisér Steven Spielberg svůj nový snímek The Fabelmans. Autora velkorozpočtových sci-fi i válečných příběhů tentokrát inspirovalo vlastní skromné dětství v USA po druhé světové válce. „Je to můj nejosobnější film,“ řekl Spielberg, když za The Fabelmans v neděli převzal hlavní cenu festivalu v kanadském Torontu.

Podle BBC snímek líčí příběh chlapce Sammyho, jemuž se rozcházejí rodiče. Ve stejné době se zamiluje do natáčení filmů, jež se pro něj stane únikem nejen z této nepříjemné situace.

The Fabelmans, které česká kina uvedou 24. listopadu, měli na torontském festivalu světovou premiéru. Přehlídka je nesoutěžní, cenu tu místo odborné poroty udělují diváci. Právě zdejší ocenění People’s Choice Award, které v neděli získala Spielbergova novinka, však bývá odrazovým můstkem k tomu, aby později film obdržel nominaci na Oscara. Podařilo se to všem posledním vítězům torontské akce: Belfastu, Zemi nomádů, Králíčkovi Jojo i Zelené knize.

Hrdinu Sammyho hraje ve Spielbergově novince málo známý devatenáctiletý Gabriel LaBelle z kanadského Vancouveru, rodiče ztvárnili Paul Dano a Michelle Williamsová. O ní kritici spekulují, že by mohla být nominovaná na Oscara. Své postavě podle recenzí vetkla nepopsatelnou energii, například ve scéně, kdy místo aby s autem ujížděla pryč směrem od tornáda řítícího se na město, vydá se živlu vstříc.

Podle agentury AP snímek trvá dvě a půl hodiny. Začíná scénou, kdy plachý hrdina Sammy poprvé jde do kina a odnáší si z něj takový zážitek, že nemůže přestat myslet na to, co viděl. "Filmy jsou jako sny, které nikdy nezapomeneš," říká mu matka. Sammy se doma následně s dětským modýlkem snaží natočit havárii vlaku, která se mu vrací v nočních můrách.

Spielberg po premiéře v Torontu řekl, že nad filmem The Fabelmans přemýšlel roky. "Jenom jsem pořád nevěděl, kdy na něj budu mít čas. Ale není to tak, že bych se chystal do důchodu a tohle byla moje labutí píseň, nevěřte tomu," zdůrazňuje pětasedmdesátiletý autor Blízkých setkání třetího druhu, Čelistí, Indiana Jonese či Jurského parku.

Novinku napsal s dramatikem Tonym Kushnerem, jehož hru Andělé v Americe před několika lety nastudovala Městská divadla pražská. "Byl trochu jako můj terapeut, kterému jsem se svěřoval se vzpomínkami," říká o něm Spielberg.

Do projektu se definitivně pustil až za pandemie koronaviru. "Jak se situace neustále zhoršovala, přemýšlel jsem, co za sebou na tomhle světě zanechám, který příběh opravdu potřebuji odvyprávět," líčí.

2:25 The Fabelmans od Stevena Spielberga začnou česká kina promítat 24. listopadu. | Video: Universal Pictures

Za kamerou stál jeho dlouholetý spolupracovník Janusz Kamiński z Polska, držitel Oscarů za režisérovy další známé filmy Schindlerův seznam a Zachraňte vojína Ryana. Hudbu složil devadesátiletý John Williams, rovněž Spielbergův celoživotní kolega.

V hledišti při světové premiéře seděly Spielbergovy tři sestry. "Tenhle film pro mě představoval způsob, jak se vrátit k mámě a tátovi. A také jsme se díky němu s mými sestrami Annie, Sue a Nancy sblížili víc, než jsem si kdy myslel, že to bude možné," konstatuje režisér.

Herec Paul Dano, představitel Spielbergova otce, řekl, že režisér ho při natáčení nechal nahlédnout do rodinného fotoalba i amatérských domácích filmů. O Spielbergově dětství si kvůli pandemii povídali přes platformu Zoom.

Podle agentury AP hraje kinematografie ve Spielbergově novince stěžejní roli jako síla, která řídí hrdinův život. Umožňuje mu vyjádřit, co opravdu cítí, stejně jako opravdové emoce skrývat.

Příběh popisuje Sammyho dětství ve státě Arizona, časté stěhování rodiny i důležité životní milníky: jak poprvé políbil dívku, jak prvně vstoupil do filmového studia, jak natáčel svůj první válečný snímek. Jedna scéna napodobuje setkání patnáctiletého Spielberga se slavným režisérem Johnem Fordem. Toho v The Fabelmans ztvárnil jiný známý filmař David Lynch.

Podle deníku Guardian je novinka pevně zakořeněná v realitě a drží se na uzdě, díky čemuž nikdy nezačne působit sentimentálně. Scénář se místo velkých emocí zaměřuje na nečekané, často menší a obtížněji vysvětlitelné pocity. Ovšem depresi, šikanu ze strany silnějších, antisemitismus či trauma z rozvodu a matčiny nevěry možná snímek neukazuje vždy dostatečně hluboko, napsal Guardian.

Torontský festival skončil v neděli. Kromě The Fabelmans představil třeba historický film Válečnice v hlavní roli s Violou Davisovou o ženách, které od 17. do 19. století chránily Dahomejské království na území dnešního západoafrického Beninu. Režisér Rian Johnson uvedl pokračování detektivky Na nože: Glass Onion opět s Danielem Craigem v hlavní roli. To se v hlasování torontských diváků umístilo na třetím místě. Druhý skončil snímek Women Talking, jejž režírovala herečka Sarah Polleyová.