Moskvu hraje Praha. V novém filmu je Cumberbatch špionem proti své vůli

Thriller Hra špionů přibližuje osudy britského obchodníka, který začátkem 60. let minulého století pomohl tajné službě MI6 získat informace o sovětském jaderném programu. Staromódní drama s anglickým hercem Benedictem Cumberbatchem se natáčelo v Praze. S českými titulky je k vidění ve videotékách Apple TV+ nebo O2TV, bez nich nově také na Netflixu.

Film založený na skutečných událostech se odehrává v paranoidní době studené války, kdy vrcholily závody v jaderném zbrojení. Spojené státy americké i Sovětský svaz držely zbraně, jimiž bylo možné vymazat lidstvo ze zemského povrchu.

V obavě, že svět stojí na pokraji zkázy, se plukovník sovětské rozvědky Oleg Peňkovskij rozhodne předávat nepřátelské straně přísně tajné vojenské materiály. Doufá, že zrada matičky Rusi pomůže zabránit válečné konfrontaci, s níž si zahrává sovětský vůdce Nikita Chruščov.

Jako kurýra, jenž by Peňkovského informace převážel z Moskvy do Londýna, chtějí agenti MI6 a CIA naverbovat zcela nezajímavého civilistu, jehož by KGB nikdy nepodezírala ze špionáže. Volba padne na britského obchodníka Grevillea Wynnea, kterého hraje Benedict Cumberbatch.

Hra špionů je inteligentní, solidně natočený a výborně zahraný dobový thriller staré školy, který místy připomíná romány britského spisovatele a bývalého tajného agenta Johna le Carrého. Blízko má také k dramatu Most špionů, které před šesti lety natočil Steven Spielberg.

V kontextu současných filmů daného žánru se starosvětsky koncipovaný snímek může zdát pomalý, chladně odosobněný a málo akční. Britský divadelní režisér Dominic Cooke se však relativně věrně drží skutečných událostí.

Nemá potřebu zápletku efektně vyšperkovávat, čímž by oslabil autentičnost. Nepracuje s adrenalinovými akčními scénami, honičkami, supermoderními technickými hračičkami ani kinetickým střihem. Spoléhá na dramatičnost událostí, pozvolna budované napětí a plasticky napsané i ztvárněné postavy, které se uvěřitelně vyvíjí.

2:25 Film Hra špionů je s českými titulky na Apple TV+, Google Play nebo O2TV. | Video: Lionsgate

Film vychází z oficiální verze britských a amerických zpravodajských služeb, jež Olega Peňkovského označují za nejhodnotnějšího agenta, kterého za železnou oponou získaly. S pomocí Grevillea Wynnea propašoval ze Sovětského svazu více než 5000 tajných dokumentů, díky nimž karibská krize v roce 1962 nepřerostla v atomovou válku.

Civilní, místy až komorní charakter příběhu na pozadí mezní události determinuje titulní postava. Wynne není žádný James Bond, nýbrž průměrný člověk bez sebemenších zkušeností se špionáží, který je jako pěšák zatažen do zpravodajských her MI6, CIA a posléze i KGB.

Navzdory počáteční zdráhavosti si plně neuvědomuje, jaké mu hrozí riziko. Hra na agenta do jeho poněkud fádního života vnáší vzrušení, o němž dříve možná četl ve špionážních románech. Ačkoli spona do kravaty, kterou dostane od zpravodajských služeb kvůli snazší identifikaci v Moskvě, nestřílí otrávené šipky, i jemu záhy půjde o život.

Ve špionské roli se postupně stále více angažuje, což se projevuje také změnou chování k manželce i synkovi. Zaskočená žena, před kterou misi tají, nechápe, z jakého důvodu manžel začal posilovat a proč je náruživější v posteli. Nakonec ho začne podezřívat z nevěry a jejich soukromý život se ocitne v hluboké krizi.

Hra špionů je zároveň filmem o přátelství, které - podobně jako v Mostě špionů - vznikne mezi oběma aktéry během stále riskantnějších operací. Wynneova věrnost vůči Peňkovskému se v krizovém okamžiku zdá zásadnější než loajalita vůči rodině nebo vlasti.

Také v Cookeově thrilleru na pozadí probleskuje motiv záchrany jednoho lidského života coby metafora záchrany světa. Scenáristovi Tomu O’Connorovi se však toto téma nepodařilo podat stejně důsledně jako bratřím Coenům, kteří napsali Spielbergův film. Zároveň se autor Hry špionů nevyhnul několika klišovitým scénám, kdy se Rusové zpíjejí do němoty a cizinec ze Západu obdivuje Čajkovského Labutí jezero v Bolšom těatru.

Benedict Cumberbatch, který si špionážní žánr vyzkoušel již v thrilleru Jeden musí z kola ven podle předlohy Johna le Carrého, opět potvrzuje, že patří k nejproměnlivějším hercům současnosti. Jeho Wynne není žádný superhrdina, ačkoli s každou cestou do Moskvy prokazuje větší odvahu.

Herec ho pojal jako obyčejného a chybujícího chlapíka uvrženého do mimořádné situace. Jeho nonšalantní lehkovážnost pozvolna nahrazují zarputilost, nervozita i strach. Ve vyhrocených situacích, kterým je vystaven v poslední třetině vyprávění, navíc Cumberbatch prochází nevídanou fyzickou proměnou.

Za zmínku stojí také uměřený výkon gruzínského herce Meraba Ninidzeho. Přesvědčivě ztvárňuje vnitřní rozpolcenost sovětského plukovníka, který dospěje k přesvědčení, že rodnou zem může zachránit, pouze když ji zradí.

V úloze agentky CIA zaujme Američanka Rachel Brosnahanová, která se proslavila titulní rolí v seriálu Úžasná paní Maiselová. Také tentokrát postavě dodává autentické retro vzezření i ženskou empatii, která svádí boj s pragmatismem profesionálky ze zpravodajské služby.

Při vytváření věrohodné dobové atmosféry hraje ve snímku důležitou roli i architektura Prahy, jež v mnoha scénách zastoupila Moskvu. Kromě Rudolfina, Národního divadla či hotelu International se drama natáčelo mimo jiné v okolí Klimentské ulice. Tedy symbolicky v místech, kde až do roku 1990 sídlil Ústřední výbor Komunistické strany Československa.