Méně smrkanců, více heroismu. Zaklínač se v druhé řadě vydal bezpečnou epickou cestou

Tour de Ski začala sprinterskými triumfy lídra Světového poháru Johannese Hösflota Klaeba z Norska a americké obhájkyně prvenství Jessie Digginsové. Kateřina Janatová obsadila ve švýcarském středisku Lenzerheide 16. místo, Michal Novák skončil 19., oba vypadli ve čtvrtfinále.

Novák s Janatovou se do vyřazovacích jízd kvalifikovali na trati 1500 metrů volnou technikou jako jediní z šestice českých reprezentantů na startu. Na postupovou třicítku nedosáhli Petry Nováková (45.) a Hynčicová (47.), Adam Fellner (48.) a Petr Knop (90.). Ve startovní listině se nakonec neobjevili Jan Pechoušek s Luďkem Šellerem.

Zatímco Janatová postoupila do čtvrtfinále bezpečně šestým časem, Novák uhájil účast mezi třicítkou nejlepších až jako sedmadvacátý a jen o 42 setin sekundy. Ve svých vyřazovacích jízdách skončili shodně čtvrtí, Novák přitom doplatil na drobnou kolizi.

Čtvrtfinále bylo konečnou například pro obhájce prvenství v Tour de Ski Alexandra Bolšunova z Ruska či domácí vítězku kvalifikace Nadine Fähndrichovou, jež měla pád.

"Konečně jsem se cítila velice dobře. V sezoně zřejmě nejlépe. Samotný závod mě dost bavil, škoda jen toho finiše, což není moje silná stránka. Bylo to o kousek, ale každá zkušenost se počítá. Jinak jsem spokojená s tím, co jsem dnes předvedla. Nechala jsem tam všechno a snad už to semifinále v dalším skejtovém sprintu prolomím," uvedla Janatová.

Na rozdíl od ní se Novák dobře necítil, problémy mu dělala zejména nadmořská výška 1500 metrů.

"Bylo znát, že mi v ní chybí kyslík a energie. Musíme ty dva dny v Lenzerheide nějak přežít a v dalších závodech už to snad bude lepší. Jsem ale rád, že se mi podařilo splnit hlavní úkol a postoupit z kvalifikace. Jen mě trochu mrzí, že jsem se v rozjížďce v prvním okruhu nevešel do vláčku, dostal jsem se na poslední místo, což bylo špatné. Pak v tom výjezdu jsme se trochu šermovali lyžemi, naštěstí se mi to podařilo ustát, ale možná mě to stálo postup z pozice lucky loosera, protože ta mezera už byla velká," zhodnotil závod Novák, jenž mohl chvíli po dojezdu ještě doufat v postup na čas.

Šestičlenné mužské finále mělo z poloviny norské obsazení, ale na stupních vítězů měli převahu Francouzi. Za suverénním Klaebem, vítězem Tour de Ski z roku 2019, doběhli Richard Jouve a Lucas Chanavat.

Digginsová vybojovala premiérové vítězství v sezoně. Ve finále porazila o 13 setin Mathilde Myhrvoldovou z Norska, třetí skončila slovinská běžkyně Anamarija Lampičová. Na Tour nestartuje Švédka Maja Dahlqvistová, jež v této sezoně ovládla všechny čtyři předchozí sprinty a vede pořadí SP.

Tour de Ski bude pokračovat ve středu znovu v Lenzerheide závody na 10 a 15 km klasicky s intervalovým startem. Na základě bonusových sekund přidělovaných ve sprintu podle konečného umístění patří před druhou etapou Janatové 14. místo se ztrátou na 53 sekund na vedoucí Digginsovou, Novákovi dvacáté s mankem 1:01 sekund na Klaeba.