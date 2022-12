"Úžasný příspěvek do debaty o patriarchátu." Margot Robbie ve filmu hraje Barbie

Do severoněmeckého Lubminu v pátek dorazil plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Oznámila to společnost Deutsche ReGas, která ho bude provozovat. Terminál prozatím nemá konečné povolení k zahájení provozu, ReGas nicméně nadále očekává, že ho dostane ještě tento měsíc. Ve čtvrtek připlul terminál na LNG také do Wilhelmshavenu, fungovat začne jako první takové zařízení v Německu od soboty. Zatímco terminál ve Wilhelmshavenu si pronajala německá vláda, ten v Lubminu je plně soukromý projekt.

"Jsme velmi potěšeni, že Neptune je již v Lubminu," řekl šéf dozorčí rady ReGas Stephan Knabe o plavidle Neptune, které je plovoucím zařízením na opětovné převedení LNG do plynného skupenství. "Naším cílem je dodávat plyn co nejdříve. Uvedení do provozu ale samozřejmě může nastat až poté, co budou všechna potřebná povolení. Nadále vycházíme z prosince," dodal.

Neptune byl od 23. listopadu v nedalekém přístavu Mukran na Rujáně, kde podstoupil poslední úpravy před chystaným uvedením do provozu. Technici mimo jiné museli kvůli podmínkám v Lubminu upravit ponor na zhruba 5,2 metru, což provedli vypuštěním vody ze zátěžových nádrží. Plavidlo kvůli tomu nemohlo plně manévrovat, proto z Rujány do Lubminu odplulo ve vleku.