Komiksový film Birds of Prey dává prostor ženám. Na diváky útočí palicemi i koktejly

Trenérem roku v individuálních sportech byl v anketě Českého olympijského výboru a trenérské akademie vyhlášen Petr Lacina, kouč mistra světa v judu Lukáše Krpálka. V kategorii týmových sportů byl oceněn stejně jako loni trenér mužské basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg.

Šéftrenér judistické reprezentace Lacina, jenž je i Krpálkovým osobním koučem, zopakoval vítězství v anketě z roku 2016. Tehdy dovedl svého svěřence k olympijskému zlatu v Riu de Janeiro, na které se český judista pokusí navázat letos v Tokiu po přestupu do nejtěžší váhové kategorie. V té loni získal na šampionátu v Japonsku titul mistra světa, což mu vyneslo vítězství v tradiční novinářské anketě Sportovec roku. "Jsou to nezapomenutelné momenty, těžko se dají vyjádřit slovy. Jsem moc rád, že jsem to mohl prožít," uvedl dnes Lacina.

Kouč basketbalistů Ginzburg získal ocenění už za rok 2018, v němž dovedl českou reprezentaci poprvé od roku 1982 na mistrovství světa. Na turnaji v Číně pak jeho svěřenci obsadili historické šesté místo, což izraelskému trenérovi vyneslo obhajobu výhry v anketě v kategorii týmových sportů.

"Jsem velmi šťastný za to, co jsme dokázali. Chtěl bych moc poděkovat České basketbalové federaci za podporu. A hlavně také hráčům za jejich skvělý přístup, protože bez toho bychom nemohli uspět," řekl Ginzburg.

Na dnešním galavečeru v Praze vstoupilo šest osobností do Síně slávy: fotbalový kouč Ladislav Škorpil, gymnastický trenér Stanislav Vyzina, hráč i trenér stolního tenisu Zdeněk Šváb, trenérka moderní gymnastiky Zdeňka Schinzelová, badmintonový hráč a trenér Petr Lacina a také Jiří Zídek starší, basketbalista a kouč, jehož do Síně slávy uvedl syn Jiří mladší, první český hráč v NBA. V osmileté historii ankety vstoupilo do Síně slávy už 76 trenérských osobností z 28 různých sportů.

Cenu za mimořádný přínos získala basketbalová trenérka Natália Hejková, jež loni stejně jako Jiří Zídek starší vstoupila do Síně slávy Mezinárodní basketbalové federace (FIBA). Cena pro Trenéra objevitele patří Otakaru Marešovi a Trenérem ovlivnitelem je Josef Bruk, oba vedli legendárního gólmana Dominika Haška.

Trenéra roku volí členové Unie profesionálních trenérů, která je součástí České trenérské akademie. Zasedá v ní 140 odborníků z téměř 40 různých sportovních svazů.