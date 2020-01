Temné krimiseriály pořád vládnou. Outsider zkouší naše pochopení pro nadpřirozené

Desetidílný seriál Outsider, který od minulého pondělí vysílá česká HBO, začíná jako typická temná detektivka z amerického maloměsta. Z tajuplného případu se ale záhy stává intenzivní, pomalu gradující „duchařina“.

V polovině seriálu jedna z postav nakupuje v domácích potřebách hromadu lamp, veze je do lesa a tam je spolu s rozkládající se mrtvolou jelena pohodí do suchého listí. Dceru jednoho ze zemřelých navštěvuje muž s obličejem, jehož rysy nelze rozeznat. K policistům z Daytonu ve státě Ohio, kde dojde k prvnímu zločinu, se brzy připojuje soukromá vyšetřovatelka s autistickými sklony, která má zvláštní cit pro všechno nadpřirozené, co v případu vychází najevo.

Jestli diváka nový seriál HBO zaujme, záleží na jeho toleranci právě k podobným žánrovým klišé. Předlohu slavného autora knižních hororů Stephena Kinga adaptoval Richard Price, známý scenárista filmových kriminálních thrillerů, který se podílel také na The Wire - Špíně Baltimoru, The Deuce: Špíně Manhattanu a před čtyřmi lety se Stevenem Zaillianem napsal skvěle přijatou minisérii Jedna noc.

Tentokrát však Priceova schopnost vměstnat detektivní linku do komplexního tvaru, současně narážejícího na různá témata, slouží metaforickému kingovskému vyprávění. V něm se zjevuje to, co obvykle žije v tradovaných legendách.

Alespoň to tak vypadá po šesti z deseti epizod seriálu, kterým HBO spolu s Novým papežem zahájila letošní rok. Divák by neměl čekat seriálovou variaci na filmy jako Gone, Baby, Gone nebo Tajemná řeka, byť je Outsider po první epizodě může něčím připomínat. Není to však detektivka se sociálním podtextem, nýbrž intenzivní meditace o smutku, zlu, dobré vůli a o tom, co brát v úvahu, když rozum nestačí.

Na dvou místech zároveň

Seriál, jehož výkonným producentem a režisérem prvních dvou epizod je Jason Bateman, herec oblíbený a několikrát nominovaný na Zlatý glóbus za roli v podobně temném dramatu Ozark, začíná brutální vraždou dítěte, za kterou je promptně zatčen Batemanem hraný Terry Maitland.

Zpočátku se zdá, že jeho nemesis bude Ben Mendelsohn v roli policisty Ralpha Andersona, který muže kvůli ohromujícím důkazům nechá zadržet na veřejnosti před půlkou městečka. Brzy se však objeví nejen důkazy o tom, že Terry byl v době vraždy na místě činu, ale že se zároveň nacházel v kilometry vzdáleném městě na pedagogické konferenci.

Současně sledujeme podivnou proměnu jednoho z místních policistů poté, co se mu něco přihodí v opuštěné stodole, a podezřelého z vraždy dvou náctiletých sester, umístěného v nedaleké věznici.

1:02 Nové epizody seriálu Outsider vysílá česká HBO každé pondělí. | Video: HBO

Znamení, že sovy nejsou tím, čím se zdají být, je v seriálu rozeseto bohatě. Současně se nám snaží neodhalit příliš mnoho příliš rychle. Některé momenty schválně ukazuje dříve, než jim můžeme rozumět, a neustále udržuje napětí intenzivním soundtrackem, hrou stínů a šera nebo snímáním scén z dálky či zpoza oken. Tma v Outsiderovi tu a tam skutečně slouží k tomu, abychom některé věci prostě neviděli a jiné zachytili jen v obrysech.

"Vtipy v tomto seriálu nejsou, přesto je scéna s pohřbíváním lamp v lese docela vtipná," dělá si legraci recenzent časopisu Rolling Stone. "Jako by tvůrci chtěli dát najevo, že pohrdají pořádným osvětlením."

Jak scenárista Price, tak herec a režisér Bateman jsou mezi dnešními televizními autory skutečně takovými temnými pány. Podle čtenářů románu Stephena Kinga, jenž seriálu posloužil jako předloha, je jeho televizní adaptace ještě bezútěšnější. Ralph Anderson například v knize netruchlí po dávno ztraceném synovi. V seriálu snad všechny postavy trpí hlubokým smutkem.

"Nejsem fanoušek lekacích hororů nebo goru, ale opravdu miluju věci, které pomalu navozují napětí a hrůzu," řekl novinářům Bateman, kterému nabitý rozvrh nedovolil podílet se na víc epizodách Outsidera. Jeho režie i práce těch, kdo jej v dalších epizodách nahradili, je však v tomto smyslu opravdu precizní.

Bezútěšné blockbustery

Temnota vzbuzující dojem závažnosti je spolu se jmény autorů seriálu nepochybně tím, co HBO přimělo dát Outsiderovi zelenou a zařadit jej do letošní nabídky.

Nikomu se stále nepodařilo zopakovat senzaci, kterou před šesti lety vzbudila první řada seriálu Temný případ. A podle amerických novinářů píšících o současné popkultuře v Hollywoodu stále přetrvává záliba v bezútěšných příbězích ze současnosti, nastolená filmem Temný rytíř a dalšími temnými velkorozpočtovými snímky vzbuzujícími dojem, že jsou "chytřejší" a mají co říct k současnému stavu světa. Přestože první sezona Temného případu byla především skvěle režírovaným takzvaným pulpovým příběhem o přátelství dvou mužů v existenciální krizi.

Outsider to na nás na rozdíl od Temného případu nezkouší chytlavým, až šokujícím zobrazením světa v rozkladu nebo popisem společenského úpadku, ale rovnou ústupem k mystice. Zároveň nás však prostřednictvím některých postav ujišťuje, že nejsme jediní, komu by vysvětlení zdejší tragédie mohlo připadat přitažené za vlasy.

"Nemám pochopení pro věci, které se nedají racionálně vysvětlit," říká policista Ralph Anderson soukromé vyšetřovatelce Holly Gibneyové, která se v románech Stephena Kinga vyskytuje opakovaně a v Outsiderovi ji hraje na Oscara čerstvě nominovaná Cynthia Erivová.

"Tak to nebudete mít pochopení ani pro mě," odpovídá mladá žena, která pro lepší porozumění světu navštěvuje postarší, spirituálně založenou Mexičanku. "Lidi dneska za žádnou cenu nechtějí věřit ničemu, co neumějí vysvětlit," říká Holly při jedné takové návštěvě.

Aby příběh kombinující krimi s hororem nepůsobil směšně, potřebuje herce, jako jsou Ben Mendelsohn nebo Cynthia Erivová. Bez její energie by Holly Gibneyová byla jen další seriálové chodící klišé. I vedlejší postavy ztvárnili skvělí herci, kteří nejsou zrovna vyslovenými hvězdami, ale pomáhají povýšit Outsidera na příběh skutečně se snažící něco urputně říct.

Co přesně to bude, ale musíme počkat až do konce tohoto elegantně zpracovaného příběhu. Do té doby se divákovi může stát, že stejně jako postava Bena Mendelsohna nebude mít pro tolik "duchařiny" pochopení. Anebo se přidá k Holly Gibneyové a tenhle příběh si užije až do konce - kvůli ní a přesně tomu, co v obyčejných detektivkách nebývá.