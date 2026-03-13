Liberec se promění v Německo 30. let. Čeká ho natáčení filmu o J. F. Kennedym

Filmaři vrátí příští týden okolí historické radnice v Liberci do 30. let minulého století. Důvod? Natáčení filmu Victura, který bude sledovat cestu mladého Johna F. Kennedyho po Evropě. Město pod Ještědem bude představovat Německo v době příchodu nacismu.
"Zábory ulic a parkovišť poskytnou štábu možnost odstavení techniky. Tematicky je film je zasazen do období 30. let v Evropě, proto filmaři dočasně vymění vlajky na stožárech před radnicí za rekvizitní s dobovými symboly," upozornila mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
Victura mapuje společné evropské putování mladého Kennedyho s jeho přítelem Lemem Billingsem. Bezstarostná cesta Francií, Itálií a Německem se postupně mění v bolestné procitnutí. Zatímco Paříž jim nabízí iluzi svobody, umění a anonymity, Itálie odhaluje temné propojení krásy, víry a fašistické moci. Německo je pak konfrontuje s otevřeným násilím a nelidskou ideologií, jež vyústí v tragickou nehodu. Evropská zkušenost tak Jacka Kennedyho navždy promění. Z bezstarostného mladíka se stává muž, který začíná chápat cenu moci, odpovědnosti a morálních rozhodnutí v časech, kdy se svět nezadržitelně řítí do temnoty.
Liberec má od roku 2015 filmovou kancelář, která už se podílela na několika desítkách projektů. Největší finanční přínos pro město mělo natáčení filmu Spider-Man: Daleko od domova. Podle odhadu radnice filmaři ve městě utratili zhruba 30 milionů korun za pronájem lokací, služby, ubytování a komparz.
V Liberci se natáčely například také scény z mysteriózního seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou, kriminální seriál HBO Bez Vědomí či historický seriál pro BBC World on Fire, který mapuje první tři roky druhé světové války.
Emaldo na veletrhu Amper 2026 představí bateriová úložiště pro domácnosti i firmy
Emaldo je dynamicky rostoucí skandinávská technologická společnost působící v oblasti energetiky. Jejím cílem je urychlit přechod k uhlíkové neutralitě prostřednictvím efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie. Svá řešení představí také na veletrhu Amper 2026.
Rané texty Lustiga vyjdou poprvé v jednom svazku. Spisovatel by letos oslavil 100 let
Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress připravilo k vydání soubor málo známých povídek, reportáží a úvah Arnošta Lustiga, od jehož narození letos v prosinci uplyne 100 let. Ranou tvorbu českého spisovatele a novináře židovského původu tak čtenáři poprvé najdou v jednom svazku. Kniha nese název Tři z Jeruzaléma, oznámil mluvčí univerzity Radim Sajbot.
Americký „UFO generál“ zmizel. Předtím pracoval na tajné základně
Vysoce postavený generálmajor amerického letectva ve výslužbě William Neil McCasland, který kdysi velel základně dlouho spojované se spekulacemi o ztroskotaném UFO, se už téměř dva týdny pohřešuje. Úřady v Novém Mexiku se již obrátily na veřejnost s žádostí o pomoc s jeho nalezením.
Málem jsem zašlápla dva psy, zlobí se Slovenka. Tenisem cloumá nový fenomén
Říká se, že tenis je jedním z nejosamělejších sportů. A tak to hráčky vyřešily po svém, začaly si na okruh vozit čtyřnohé miláčky. A právě probíhající turnaj v Indian Wells nabízí největší psí přehlídku. Některé tenistky tomuto novém trendu ale úplně nefandí.
Škodovka mlží zbytečně. Cenu nejlevnějšího elektromobilu prozradila, i když nechtěla
KOMENTÁŘ – Premiéra nejmenší elektrické Škody je na spadnutí a stále častěji tak zaznívají otázky, jak to nakonec bude s cenou. Zástupci automobilky mlží, k dříve avizovaným asi 600 tisícům korunám se příliš nevyjadřují. V posledních dnech ale dali trhu jasnou indikaci, kam se minimálně na začátku Epiq, jak se malé elektrické SUV jmenuje, skutečně zařadí.