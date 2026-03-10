Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Po hradech v doprovodu Plesla. Česká televize uvede novou řadu cyklu Skryté skvosty

ČTK

Od 19. března bude na obrazovkách Česká televize k vidění deset nových dílů 3. řady cyklu Skryté skvosty. Diváky seriálem opět provede herec Jaroslav Plesl, který představí nejen tradiční pamětihodnosti bohaté na historii, ale i nečekaná nebo pozapomenutá místa. První díl v režii Petry Šelichové je věnován hradu Lipnice.

Skryté skvosty
Po neprávem zapomenutých místech a památkách s bohatou historií provádí v pořadu Skryté skvosty herec Jaroslav Plesl.Foto: Česká televize - Petra Závodná
"První díl bude z hradu Lipnice, kde pracuje jako kastelán můj dlouholetý kamarád Marek Hanzlík. Myslím, že to bude díl, ve kterém se diváci dozvědí mnoho zajímavých věcí o stavebním vývoji toho hradu, o třicetileté válce, velkém požáru města Lipnice nebo o znovuzrození toho objektu, na kterém se spolupodílel i Jaroslav Hašek," řekl Plesl.

Dalších devět půlhodinových dílů zavede diváky do Dačic, Slatiňan, Karlovy Koruny, na Valdštejn, Šternberk, do Březnice, Světlé nad Sázavou, do kláštera Plasy a do Zákup. Cyklus vznikl ve spolupráci České televize s Národním památkovým ústavem (NPÚ) a agenturou CzechTourism.

"Národní památkový ústav je partnerem seriálu Skryté skvosty už od jeho první řady. Velmi si vážíme toho, že seriál představuje památky nejen jako architektonicky výjimečné objekty, ale především jako místa s vlastním příběhem a pamětí. Jsou to památky, které mají lidem i dnes co říct a které tvoří důležitou součást našeho kulturního dědictví," uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ, který se stará o sedm z deseti památek představených v této sérii.

Herec a průvodce Plesl po hradech a zámcích ve svém volném čase mnoho let provázel, dokonce chtěl být jeden čas i kastelánem. "Hrady a zámky jsou mou vášní a koníčkem. Jinak jsem ale po nich provázel, když mi bylo šestnáct, a jinak před pěti lety, protože v každém věku vás zajímá něco jiného. Moje ješitnost a stavovská hrdost průvodcovská mi však bránily v tom, abych viděl nudícího se návštěvníka," sdělil Plesl.

Ve třetí řadě dokumentárního cyklu Skryté skvosty diváci uvidí nejen státní památky, ale i objekty v soukromém vlastnictví. Vyprávění doplní záběry z archivu České televize, který skrývá mnoho pokladů v podobě historických obrázků daných památek, ale třeba i filmů, které se na daném místě natáčely.

"Jsme zemí zaslíbenou památkám a Češi milují putování po hradech, zámcích, klášterech i tvrzích. Cyklus Skryté skvosty nabízí bližší poznání míst, která možná nejsou tolik známá, ale o to překvapivější či atraktivnější dokážou být. A také představuje celou plejádu zapálených, obětavých a často velmi tvořivých kastelánů i nových majitelů," podotkla kreativní producentka Poláková.

Z dokumentárního pořadu Skryté skvosty vychází i stejnojmenná kniha, ve které autoři Monika Bobková a Martin Červenka představí 20 památek – od hradů a zámků přes klášter a prvorepublikovou vilu až po ostravský důl.

