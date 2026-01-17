Přeskočit na obsah
17. 1. Drahoslav
Film

KVÍZ: Znáte české televizní kriminálky? Pošlete detektiva do té správné krimi

Jaroslav Totušek

Detektivky patří v Česku k nejoblíbenějším televizním žánrům. Napětí a záhady máme jako národ rádi. V následujícím kvízu si můžete otestovat, jak se vyznáte v temném světě starších i novějších českých krimi seriálů. Dokážete přiřadit detektiva do kriminálky, v níž vyšetřuje své případy?

