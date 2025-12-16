Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě

Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Snímek zkoumá okamžik, kdy se radost z nového života střetne s nejistotou, strachem, ale také odvahou a kdy se i pevné vztahy mohou začít otřásat v základech.
Linda je ve 20. týdnu těhotenství, když se ona a její manžel Marek na kontrolním ultrazvuku dozvědí, že jejich dcera má vrozenou vývojovou vadu. Na případnou interrupci jim zbývá už jen měsíc, ale tato možnost je jim proti mysli. Začnou proto navštěvovat rodiče dětí se stejným postižením a seznamují se s Alicí, maminkou dvanáctiletého Adama. Lindiny obavy rostou – jak skloubit mateřství s kariérou velmi úspěšné houslistky? Podporu nenachází ani u své matky, která ji nabádá k potratu.
Do toho se Marek, který pracuje jako dopravní pilot, náhle ocitá na neplaceném volnu. Pár tak čelí stále větší krizi, kterou postupně umocňuje nepochopení okolí nad jejich rozhodnutím přivést na svět hendikepované dítě. V prudké hádce mezi nimi pak vůbec poprvé padne zmínka o interrupci jako reálné možnosti…
Jakékoli rozhodnutí přinese trauma
Film nabízí intimní a civilní vyprávění, jež záměrně nestaví na jednoduchých odpovědích, ale ukazuje komplexnost situace, kterou lidé v reálném životě často řeší za zavřenými dveřmi. „Na scénáři mě zaujalo hlavně to, že ať už ten pár udělá jakékoliv rozhodnutí, tak to s sebou vždycky nese nějaká negativa, nějaké trauma, něco, co ovlivní jejich budoucí život,“ vysvětlila režisérka Jitka Rudolfová, která se ve filmu odvážně pouští do tématu etiky, rodičovství a společenského tlaku. Zároveň dodala, proč je podle ní snímek důležitý právě dnes. „Myslím, že náš film osloví i ty, kdo si něčím podobným prošli, nebo mají někoho takového ve svém okolí.“
Tanec s medvědem pracuje s emocemi realisticky, bez patosu a bez snahy moralizovat. Divák sleduje hrdiny v okamžiku, kdy se jejich životy lámou – a film mu umožňuje být s nimi v jejich největších pochybnostech, strachu i nadějích. „Bylo to docela náročné natáčení, protože jsem se s touhle tematikou nikdy ve svém životě nesetkala. Navíc to, co Linda s Markem řeší, není nic jednoduchého a všedního… Je to film o rozhodování, o tom, že nic není černobílé,“ řekla představitelka houslistky Lindy Pavla Gajdošíková.
Partnerem jí je Kryštof Hádek, který do role Marka vnáší vlastní zkušenost rodiče i osobní citlivost. „Sám jsem otec, takže jsem si tím procesem, jestli bude všechno v pořádku, taky prošel. A mám postižené děti i ve svém okolí. Mít zdravé dítě je obrovský dar, není to samozřejmost,“ řekl herec, který přiznává, že natáčení v něm otevíralo zásadní otázky. „Není vůbec jednoduché stát před takovým rozhodnutím, jaké zažívají naše postavy,“ dodal Hádek.
Intimní příběh i společensky důležité téma
Důležitým prvkem snímku je také perspektiva okolí – rodičů, přátel či odborníků. Právě díky tomu příběh získává další roviny a nabízí divákům možnost nahlédnout téma ze všech stran. „Mám pocit, že se tady alespoň trochu poodkryje to, že je těžké kohokoliv soudit, když neznáme jeho zázemí, nevíme, čím si právě prochází nebo čím si prošel,“ podotkl představitel otce Lindy Vladimír Javorský.
Silnou roli Lindiny matky si zahrála Klára Melíšková. „V našem filmu se mladý pár diagnózu dozví během prvního trimestru a může se tak rozhodnout, jak se zachová. Je moc hezké, že celý film jdeme s hlavní hrdinkou a lidmi okolo ní a můžeme se tak vcítit do toho, čím si procházejí. Vždycky je to těžké rozhodnutí,“ říká herečka.
Právě pluralita pohledů umožňuje diskusi, která se ve společnosti vede spíše neveřejně. „Myslím si, že ten film nastoluje velmi důležité otázky a že na něj budou mít diváci různé názory podle toho, jak vnímají tuto problematiku,“ dodala Zuzana Kronerová, představitelka Markovy hluboce věřící matky.
Tanec s medvědem představuje intimní příběh, který nabízí opravdovost, kvalitní herecké výkony a citlivé, ale otevřené uchopení společensky důležitého tématu. Zároveň nahlíží do partnerské dynamiky, která se mění pod tíhou zásadního rozhodnutí. Film tak neukazuje jen dilema jedné dvojice, ale především to, jak křehké může být lidské štěstí a jak náročné je nést odpovědnost za nový život.
