Když se rodinná oslava poněkud zvrtne. Film Přání k narozeninám: Křtiny jde do kin

Nová rodinná komedie volně navazuje na předchozí divácky úspěšné filmy Přání k narozeninám a Přání Ježíškovi, které dosud vidělo přes čtyři miliony diváků. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Matěj Hádek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Táňa Pauhofová a další. Do českých kin snímek vstoupí 12. března.
Tvůrci se netají tím, že film vznikal s cílem hlavně pobavit diváky. „U komedie je pro nás největší odměnou slyšet v sále smích. Ten okamžik, kdy se lidé začnou smát společně, je nenahraditelný. Přeji si, aby lidé odcházeli z kina s pocitem, že svět není tak temný, jak někdy vypadá. Smích je léčivý,“ říká jeho režisérka a spoluscenáristka Marta Ferencová. Podobně to vnímá i herec David Švehlík: „Komedie je jeden z nejtěžších žánrů. Když se ale bavíme my na place, věřím, že se to přenese i na diváky. A to je ten důvod, proč má smysl jít do kina.“
Nic neproběhne hladce
Křtiny v rodině Líby (Eva Holubová) a Arnošta (Jaroslav Dušek) mají proběhnout důstojně a podle plánu, jenže už od prvních příprav je jasné, že realita se vydá jiným směrem. Simona (Simona Babčáková) prosazuje vlastní představy, její muž Karel (Matěj Hádek) s Richardem Kvíčalou (Jaroslav Plesl) se zapletou do série nedorozumění, kterým vévodí Vlastička (Anna Polívková), prodavačka ze zlatnictví se ztrátou paměti. Už tak zamotaný příběh doplňují Táňa Pauhofová, její partner David (David Švehlík), Petr (Tomáš Měcháček) a Lukáš (Tomáš Klus). Vše pak s mírným, trochu zděšeným nadhledem sleduje farář (Petr Stach), který se s touto rodinou ocitá na velmi tenkém ledě.
„Nejfrancouzštější česká komedie“
Herci se shodují, že humor filmu stojí na momentech, které jsou divákům povědomé. „Je to hodně situační, lehce absurdní, ale děj pořád vychází z reality. Z rodiny, kde se mají lidé rádi, i když by se občas nejradši uškrtili,“ říká producent, střihač a spoluscenárista Adam Dvořák. Herec Jaroslav Plesl pak film popisuje jako: „Nejfrancouzštější českou komedii, jakou jsem kdy točil. Je hravá, lehce vychýlená, ale pořád strašně lidská.“
Ve filmu se herci po letech znovu sešli v původní sestavě, kterou doplnily nové tváře. „Na place bylo hodně improvizace, smíchu a energie. A když se tohle povede, je velká šance, že to divák ucítí,“ říká herec Tomáš Měcháček. Hudebník a herec Tomáš Klus k tomu dodává: „Tohle obsazení má v sobě něco mimořádného. Už na prvním čtení jsem se smál tak, že mě museli okřiknout. A když se bavíte při vzniku filmu, je to dobré znamení.“
