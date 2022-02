Kdo nemůže spát, volá do nočního vysílání. Ve filmu tím vznikne přátelství

Po půlnoci, kdy už skončily večírky, Paříž ztichne. A život se přesouvá na vlny nočního rozhlasového vysílání, do jehož studia volají ti, kdo nemohou usnout nebo se třeba trápí neopětovanou láskou.

O tomto zvláštním společenství vypráví nový film francouzského režiséra Mikhaëla Herse nazvaný Les Passagers de la nuit, který měl teď premiéru na německém festivalu Berlinale. Autor jej označuje za poctu nočnímu vysílání 80. let minulého století, kdy, jak říká jedna postava, rádio ještě mělo "noční monopol".

Hrdinkou příběhu je čtyřicátnice Elisabeth hraná Charlotte Gainsbourgovou. Nedávno rozvedená matka ze svého bytu na kraji města pozoruje mihotavá noční světla Paříže a pár osamělých, ještě zářících oken. Doléhají k ní vzdálené zvuky noční dopravy. A zejména hlas rozhlasové moderátorky v podání Emmanuelle Béartové, která vyzývá ty posluchače, kteří jsou stále vzhůru, aby jí volali do studia.

Elisabeth po těžké nemoci a rozvodu musí pracovat, aby uživila dospívající děti. Z kancelářského zaměstnání ji hned po prvním dnu vyhodí. Následně si najde místo právě ve vysílání pořadu, který doprovází její bezesné noci. A díky tomu se spřátelí s problémovou osmnáctiletou posluchačkou téhož vysílání Talulah, jež zápasí se závislostí na drogách. Ztvárnila ji Noée Abitaová.

"Cítí z ní, že ta dívka je v úzkých. Zároveň je obě spojuje, jak jsou osamělé," popisuje Gainsbourgová vztah hrdinek, z nichž jedna tráví bezesné noci ve svém pařížském bytě, zatímco druhá bydlí po hotelích nebo squatech.

Časopis Hollywood Reporter napsal, že film v jádru pojednává o tom, jak se dvě raněné ženy staví na nohy - jedna poznamenaná rozvodem a nemocí, druhá závislostí na drogách.

Sedmačtyřicetiletý režisér Hers se na plátně pokusil rekonstruovat atmosféru Paříže svého dětství. Problémy, které zažívali tehdejší teenageři, částečně reflektuje vztah Talulah s Elisabethiným dospívajícím synem hraným Quitem Rayonem-Richterem.

"Taková byla Paříž mého dospívání a dětství. Přesně takhle zněla a působila," řekl na Berlinale režisér, který za protagonistu snímku označuje nikoliv jednu z postav, nýbrž samotnou francouzskou metropoli.

Příběh začíná v květnu 1981, kdy v tamních prezidentských volbách zvítězil socialista François Mitterrand slibující rozsáhlé reformy.

Snímek Les Passagers de la nuit zatím nemá českého distributora, Berlinale jej uvádí pod anglickým názvem The Passengers of the Night. Film je jedním z 18 titulů usilujících o Zlatého medvěda, festivalovou hlavní cenu.