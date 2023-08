Pro herce je tam maso na kosti, říká Bohdalová. Točí film se Strachem o gulagu

Podle scénáře Marka Epsteina vzniká nový film České televize, v němž hlavní roli ztvárnila populární Jiřina Bohdalová. Drama pracovně nazvané Svatá režíruje Jiří Strach, premiéru by mělo mít příští rok.

Dvaadevadesátiletá Bohdalová hraje vitální důchodkyni, která píše knihy a přednáší na školách o hrůzách totalitní moci a vlastních zážitcích ze sovětského gulagu. Její příběh zaujme novinářku, která ženu navrženou na prezidentské vyznamenání začne zkoumat podrobněji. A zjistí o jejím osudu víc než kdokoliv jiný, popsal server Idnes.cz.

"Příběh je to nadčasový, protože se dotýká něčeho, s čím se potkáváme každý den. A sice pravdy a lži. Jaká lež je zlá a jaká lež je užitečná? Je pravda opakem lži? A existuje vůbec nějaká lež, která by se vám nevymstila?" naznačuje téma snímku kreativní producent Jaroslav Sedláček.

Některé části anotace mohou volně připomenout kauzu dnes dvaadevadesátileté Věry Sosnarové, která po sametové revoluci začala vyprávět, že coby čtrnáctiletá byla s matkou a sestrou odvlečena do sovětského gulagu na Sibiři. Tam údajně strávila dalších téměř dvacet let, od konce roku 1945 do léta 1964.

Její vyprávění roku 2009 zpochybnil syn vězně gulagu Vladimír Bystrov. Deset let nato historik Adam Hradilek vypátral v ukrajinských archivech, že Sosnarová si věznění vymyslela. V Sovětském svazu byla normálně zaměstnaná v místních továrnách. Důchodkyně vydala knihu nazvanou Krvavé jahody, o svých údajných zážitcích vyprávěla na školních besedách, byla navržená Poslaneckou sněmovnou na udělení medaile Za hrdinství a obdržela Cenu hejtmana Jihomoravského kraje.

Hvězda připravovaného filmu Jiřina Bohdalová už před čtyřmi roky ztvárnila hlavní roli v televizním dramatu Klec, které pro ni napsal právě Marek Epstein a režíroval Jiří Strach. Se stejným tandemem se potkává i tentokrát.

"Scénář se mi líbil, protože je hluboký a lidský. A také proto, že je tam pro herce, jak se říká, maso na kosti. Je tam zkrátka co hrát," poznamenává k novince Bohdalová. "Může se to zdát neuvěřitelné, ale mě ta práce pořád ještě baví. Možná mám k té látce blízko i proto, že se mi vrátil pocit, který jsem měla, když jsem jezdila za svým tátou do komunistického kriminálu. Táta minulý režim zažil opravdu hodně zblízka. A tenhle film by měl vzniknout už jenom proto, abychom se do té doby nikdy nevrátili," doplňuje herečka.

Otec Bohdalové, truhlář František Bohdal, se v 50. letech minulého století odmítl vzdát živnosti a jen pár dní před dceřinou svatbou byl odsouzen k 15 letům vězení ve Valdicích za velezradu, neboť pomáhal lidem k útěku za hranice.

Bohdalová porodila dceru, herečku Simonu Stašovou, v den, kdy roku 1954 padl rozsudek. Na pražské DAMU pak byla jako dcera politického vězně nežádoucí, školu musela přerušit, jak napsalo Aktuálně.cz.

Režisér Jiří Strach herečku obsadil už do divácky úspěšných titulů Vrásky z lásky, Šťastný smolař nebo Anděl Páně 2.

U příležitosti nynějšího natáčení připomíná, že Bohdalová účinkovala ve filmu poprvé jako pětiletá. "To znamená, že se tu dotýkáme herecké kariéry, která je zralá na Guinnessovu knihu rekordů, protože k dnešku trvá bezmála 88 let. To je něco ojedinělého," poznamenává Strach. Bohdalová prvně stanula před kamerou roku 1937 v nedochovaném snímku Pižla a Žižla hledají práci.

Po jejím boku se v připravované novince objeví Lenka Vlasáková jako dcera hlavní představitelky či Pavla Beretová coby neodbytná novinářka. Natáčení filmu s prozatímním názvem Svatá potrvá do začátku září.

