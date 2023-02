Zlatého medvěda má z Berlinale dokument Sur l'Adamant. Vypráví o plovoucí nemocnici

Zlatého medvěda za nejlepší film 73. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale dnes v německé metropoli získal francouzsko-japonský dokument Sur l'Adamant (Na Adamantu) režiséra Nicolase Philiberta. O Zlatého medvěda, který je hlavním oceněním festivalu, se letos ucházelo 19 snímků. Český mezi nimi stejně jako loni chyběl.

Ústředním tématem vítězného filmu je plovoucí zdravotnické zařízení Adamant, které na Seině v srdci Paříže poskytuje ambulantní péči lidem s duševními poruchami. Diváci díky filmu mají možnost vstoupit na palubu lodi a setkat se s pacienty a pečovateli, kteří hledají nové možnosti, jak být spolu.

Sedmičlenná mezinárodní porota v hlavní soutěžní sekci vedle hlavní ceny rozdala i řadu Stříbrných medvědů, což jsou ocenění za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Stříbrného medvěda za nejlepší herecký výkon v hlavní roli si odnesla dívka Sofía Oterová za roli ve španělském dramatu 20 000 especies de abejas (20 000 druhů včel). Snímek vypráví příběh osmiletého dítěte, které chce žít svou pravou genderovou identitu.

Stříbrného medvěda za nejlepší scénář udělila porota vedená americkou herečkou Kristen Stewartovou německé filmařce Angele Schanelecové za film Music (Hudba), který rovněž režírovala. Snímek se v abstraktní formě věnuje Oidipově mýtu, který je časově přesazen do období od 80. let 20. století do současnosti a který diváky zavede od řeckých pláží k berlínským jezerům.

Medvěda za nejlepší režii letos obdržel Francouz Philippe Garrel za francouzsko-švýcarské drama Le grand chariot (Velký vůz). Velkou cenu poroty si pak odneslo německé romantické drama Roter Himmel (Rudé nebe) německého režiséra Christiana Petzolda.