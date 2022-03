"Je dobojováno, prohráli jsme." Trailer představuje seriál o Obi-Wanovi Kenobim

Společnost Walt Disney Company vydala první trailer z očekávaného seriálu o Obi-Wanovi Kenobim ze sci-fi světa Hvězdné války. Odehrává se zhruba deset let po třetí epizodě nazvané Pomsta Sithů a ukáže, jak mistr Jedi žije v exilu na písečné planetě Tatooine. Tam z dálky dohlíží na dospívání mladého Lukea Skywalkera, hrdiny původní trilogie Star Wars. "Je dobojováno, prohráli jsme," říká Obi-Wan.

Obi-Wana Kenobiho opět ztvární padesátiletý Ewan McGregor, jeho někdejšího žáka a nyní antagonistu Darth Vadera znovu hraje čtyřicetiletý Hayden Christensen. Společně naposledy stanuli před kamerou před 17 lety.

Trailer doprovází skladba Duel of the Fates od Johna Williamse, která podbarvila první epizodu nové trilogie Star Wars z konce 90. let minulého století, připomíná americká CNN.

Podle ní bude Obi-Wan Kenobi čelit mimo jiné novým agentům zlého impéria, kteří mají za cíl dopadnout a zlikvidovat poslední členy řádu Jedi. Dle dřívějších vyjádření tvůrců je pravděpodobné, že se hrdina seriálu znovu utká s Darthem Vaderem. "Pokud se do sebe ti dva zase pustí, mohla to být pro všechny potěšující podívaná," řekl vloni herec Ewan McGregor.

Seriál bude mít premiéru 25. května ve videotéce Disney+. Ta zatím v Česku nefunguje, ke zdejším uživatelům by se měla dostat v létě. Disney si od novinky slibuje podobný zájem, jaký před několika lety vzbudil seriál The Mandalorian rovněž ze světa Star Wars. Cílem je zvýšit počet platících předplatitelů, jichž má nyní Disney+ celosvětově skoro 130 milionů. Přetahuje se o ně s konkurenčními službami jako Netflix nebo HBO Max.