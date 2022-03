I konzervativci jsou lidi. Seriál HBO působí jako příjemná terapie nad šálkem kávy

Postarší muž vejde do kavárny a pohybuje se jako ostříž. Podezřívavě hledí na obsluhu i nabídku za barem. Tady s objednávkou sestávající z jediného slova „kafe“ nepochodí. A to ještě netuší, že vzápětí od manželky dostane gramatickou lekci. Neboť usměvavá obsluha je nebinární osoba. A zájmena „on“ či „ona“ na oslovení nepostačí.

Druhá řada seriálu Zpráva o stavu manželství, která je k vidění na českém HBO, opět zkoumá dva jedince, jež spolu žijí desítky let. Na první pohled je při tom nespojuje nic než příslušnost ke stejnému živočišnému druhu.

Tvůrce a scenárista Nick Hornby se podobně jako v první sérii, jen s jiným manželským párem, pokouší ukázat, že v komplikovaném vztahu břímě viny neleží nutně jen na jednom z manželů. A režisér Stephen Frears v tomto komorním konverzačním dramatu především trpělivě přihlíží.

Když jako vždy trochu morousovitý herec Brendan Gleeson coby protagonista Scott poprvé vejde do kavárny jménem Mouthfeel, je jasné, že se ocitl na nepřátelském území. Připadá si tu jako vymírající druh. Jako by se probudil z umělého spánku do budoucnosti, na kterou není připraven. Kávy podivných názvů a obsluha, s níž nemůže hovořit, protože jeho jazykové zvyklosti bijí na poplach, když má někoho oslovit zájmenem "oni" - a přitom mluvit k jedinému člověku.

Není to jen prostředí, které bourá po dekády stavěnou krustu bílého, movitého konzervativního muže, jenž rád pije kafe, jezdí na ryby a sleduje dokumenty o občanské válce. Sice volí demokraty, to je ale nejspíš vrchol jeho liberalismu.

Kromě toho lehce vyšiluje z manželky, která se s ním chce rozvést. Nikoli proto, že si někoho našla. Prostě jen cítí, že něco nefunguje. Důvod natolik subtilní, že Scott na svou ženu Ellen zprvu hledí s krajním nepochopením.

Tvůrci desetidílné krátkometrážní antologie podobně jako v první řadě spoléhají na všední konverzační situace, které se každý týden odehrají před terapeutickým sezením v horním patře kavárny. A spoléhají také na přesvědčivé herecké výkony. Chrise O’Dowda a Rosamund Pikeovou z první řady střídají Gleeson s Patricií Clarksonovou coby šedesátníci, kteří možná poprvé konfrontují své problémy a odlišnosti, jež jim dosud nebránily sdílet pohovku a televizní obrazovku.

1:40 Všech deset epizod druhé řady Zprávy o stavu manželství je na HBO GO s českými titulky. | Video: HBO

Seriál stojí na trochu předvídatelném oblouku. Nejprve právě Scott vypadá jako mimozemšťan a neempatický viník, kvůli němuž manželství neklape. Jako by stále žil někdy v roce 1975, zatímco svět se posunul. Ať už v tom, jaké kafe se dnes servíruje, či v tom, jak se chovat třeba ke gayům.

Postupně však vyvstává složitější obraz: volnomyšlenkářská Ellen možná svým přesvědčením, že to ona je lepší a uvědomělejší, nese podstatný kus viny na rozpadajícím se soužití.

Chvílemi se seriál mění takřka v obhajobu "vymírajícího druhu" bílých, movitých konzervativních mužů, kteří chtějí žít v jednodušším světě, avšak jen kvůli tomu ještě nemusejí být idioti. Nakonec vše skončí u toho, že lidé nejsou marní, pokud dokážou přemýšlet o svých chybách a dovedou na sobě něco změnit. Ať se jedná o Scotta a jeho přijetí divných druhů kávy či nebinárních lidí, nebo o Ellen a její potřebu hledat ideální svět. A neustále vylepšovat své okolí, avšak už méně uvažovat o změně sebe sama.

Zpráva o stavu manželství je chvílemi poněkud modelová v tom, jak odlišné jedince pro potřeby svého zkoumání nalezla. Právě výkony Gleesona a Clarksonové jí však dodávají na uvěřitelnosti. Oba herci ze svých postav dělají lidi, s nimiž si lze představit přinejmenším pobyt u stejného stolku v kavárně. Případně i jedno odpoledne na rybách.