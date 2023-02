Jak Zelenskyj prožíval invazi. Zachycuje to film kouřícího, pijícího Seana Penna

Bylo 24. února 2022. Před zhruba patnácti hodinami se ruské tanky začaly valit přes hranici Ukrajiny. Přesto si její prezident Volodymyr Zelenskyj večer našel chvilku na setkání s americkým hercem Seanem Pennem. V holé místnosti bez oken před kamerou spekuloval, proč jeho ruský protějšek Vladimir Putin odstartoval invazi.

"Chce nás všechny zabít," říká Zelenskyj v ústřední scéně dokumentárního filmu Superpower, který měl tento pátek světovou premiéru na festivalu Berlinale. "Putin nenávidí Ukrajinu. Nenávidí nás," opakuje Zelenskyj.

Celovečerní portrét pětačtyřicetiletého herce, který se roku 2019 stal prezidentem Ukrajiny a teď se v jejím čelem čele už rok brání invazi silnějšího souseda, natočil dvojnásobný americký držitel Oscara Sean Penn s kolegou Aaronem Kaufmanem.

Téměř dvouhodinový film začíná v roce 2021, několik měsíců před invazí. Penna tehdy poprvé zaujalo, jak se někdejší herec Zelenskyj mění ve státníka. O kauzu měl však stále vlažný zájem a chtěl především natočit portrét prezidenta, který mu přišel inspirativnější než americký Donald Trump. Do poslední chvíle navíc Sean Penn nevěřil, že by Rusové sousední zemi opravdu přepadli. Když americký herec na místě invazi sám zažívá, rychle se stává vášnivým stoupencem Ukrajiny. "Ukrajina bojuje za nás všechny," zdůraznil Penn také na páteční premiéře v Berlíně.

Film produkoval newyorský časopis Vice, podobně jako jeho dokumenty je natočený zblízka, kamerou většinou drženou v ruce. Podle serveru Variety.com až v příliš mnoha záběrech rozcuchaný dvaašedesátiletý Penn, s očima někdy schovanýma za černými brýlemi, kouří jednu cigaretu za druhou, kope do sebe vodky a zachmuřeně hledí k obzoru, jak se snaží pobrat, čemu Ukrajinci v čele se svým prezidentem čelí. Časopis Hollywood Reporter zase kritizuje nadbytečné scény jako tu, kdy se Pennův štáb v centru Kyjeva sbalí v hotelu Hyatt Regency, načež přejede do InterContinentalu, tedy jiného pětihvězdičkového ubytovacího zařízení.

Dokument určený primárně americkým divákům postupně objasňuje souvislosti konfliktu včetně událostí z roku 2014, kdy Rusko anektovalo ukrajinský Krym a zahájilo válku na východě země.

Zatímco to Penn vysvětluje, na plátně se celou dobu prohlubuje jeho vzájemný vztah se Zelenským. Ten nejen herce ohromí, když odmítne americkou nabídku na evakuaci se slovy "Potřebuji munici, ne odvoz".

Američan mu později daruje jednoho ze svých dvou Oscarů. Ukrajinský prezident zase před kamerou žertuje, že až jeho země vyhraje, odletí na dovolenou za Pennem do kalifornské Santa Monicy.

Součástí snímku jsou scény, kdy Penn jde debatovat ve prospěch Ukrajiny do americké konzervativní televize Fox News proti jejímu moderátorovi Seanu Hannitymu. V jiné scéně hollywoodská hvězda bere partu ukrajinských vojáků do kina na film Top Gun: Maverick, načež se přes aplikaci Facetime spojí s jedním z herců, svým kamarádem Milesem Tellerem.

Penn a Kaufman snímek natočili nejen proto, aby vzdálený konflikt přiblížili divákům v USA, ale také s cílem apelovat na tamní politiky, ať Ukrajinu ještě lépe vyzbrojí.

Film tak dokazuje, nakolik bylo od Zelenského prozřetelné americkou celebritu přijmout. Zároveň je tu vidět rostoucí frustrace ukrajinského prezidenta z toho, že západní spojenci neposílají zbraně a výbavu tak rychle, jak by obránci čelící přesile potřebovali. "Pokud tady a teď nezvítězíme my, za několik let budou muset válčit Američané," říká Pennovi ukrajinský prezident v dalším z několika interview, které jsou součástí dokumentu.

Něco podobného dle serveru Variety.com prohlásil po premiéře v Berlíně také Sean Penn. "Ukrajina neprohraje. Ale pokud by Rusové vyhráli, jsme prostě v p*deli. A budeme se jako Američané muset stydět, že jsme jim nedodali víc zbraní," zdůraznil herec, který do Berlína osobně přiletěl z Kyjeva, aby k premiéře přilákal co největší pozornost.

Na čtvrtečním zahajovacím ceremoniálu Berlinale k divákům přes telemost promluvil i Volodymyr Zelenskyj. Apeloval na ně, ať neztrácejí víru, že Ukrajina vyhraje.

Příští týden si svět připomene rok od zahájení invaze. Ruská vojska jsou na Ukrajině stále, v těchto dnech zintenzivňují tažení na východě. "Speciální vojenská operace", jak ruská propaganda válku nazývá, si vyžádala desítky tisíc mrtvých a miliony lidí vyhnala z domovů.

Také film Superpower nakonec diváky bere skoro až na východní frontu, kde ještě nestihla zaschnout krev po ustupujících ruských vojácích. Přesto i ti ukrajinští na kameru jasně deklarují, že všechno má své meze. "Upřímně? Jste prostě Sean Penn. Nikdo si nevezme na triko riziko, že byste tady měl zemřít," říká jeden z nich.