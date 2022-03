I konzervativci jsou lidi. Seriál HBO působí jako příjemná terapie nad šálkem kávy

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) spolu s dalšími představiteli různých institucí a organizací dnes v Lánech uctil památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Od jeho narození dnes uplynulo 172 let. Někteří účastníci měli na klopách stužky v barvách ukrajinské vlajky, také některé z věnců na sobě měly kromě českých i ukrajinské národní barvy.

"Chtěl bych připomenout, že je velmi důležitá naše samostatnost a svébytnost a že dneska nedaleko od nás na to lidé přicházejí také. Zdá se, že se může stát, že také o tu svébytnost a samostatnost přijdou, protože na ně útočí ruský agresor," řekl Vystrčil po pietní akci.

"Všichni bychom si měli uvědomovat, že pokud existují lidé, kteří jsou schopni v rámci svého života se i obětovat pro to, abychom mohli žít v samostatném státě, tak je dobré si to připomínat. Je to o to silnější v tento okamžik, kdy je Ukrajina právě napadena," uvedl Vystrčil. Připomněl Masarykovu myšlenku, podle které je národ základem každého státu a stát nemůže existovat bez národa. "A to je dobré si připomínat," dodal předseda Senátu.