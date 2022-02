Nová řada Geniální přítelkyně od HBO: jak nezůstat uvězněná v roli manželky a matky

Třetí řada italského seriálu Geniální přítelkyně, jejíž první čtyři epizody jsou nyní k vidění na HBO GO, sleduje další osudy dvou mladých neapolských žen. Přátelství tentokrát nekomplikují jen muži, ale také rozdílné společenské postavení a dobové politické nepokoje.

Novinka vcelku věrně vychází z hlavních motivů třetí části tetralogie italské autorky píšící pod pseudonymem Elena Ferrante. Přesně v duchu podtitulu Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou, seriál rozvíjí životní peripetie dvou vnímavých, inteligentních kamarádek.

Obě po druhé světové válce vyrůstaly v zaostalé neapolské čtvrti. V dospělosti se ale jedna odstěhovala do Florencie, zatímco druhá se uzavřela v rodné čtvrti.

Příběh nadále vypráví pětašedesátiletá Elena, jež začne sepisovat své vzpomínky, když se dozví, že její přítelkyně Lila beze stopy zmizela z Neapole. Není to však poprvé, co se Lila pokusila spálit za sebou všechny mosty.

Na konci druhé řady Elena získala červený diplom na univerzitě Scuola Normale v Pise a vrátila se dočasně do Neapole. Tehdy zjistila, že Lila se svým malým synkem opustila bohatého manžela i jeho byt. Odstěhovala se na předměstí, kde v nevyhovujících pracovních i hygienických podmínkách skončila jako dělnice v továrně na uzeniny.

Třetí série, která se odehrává koncem 60. let a poté v průběhu další dekády, pokračuje přesně tam, kde skončila ta předchozí - na veřejném čtení Eleniny první knihy v Miláně. Začínající spisovatelka se tam opět setká se svou platonickou láskou Ninem Sarratorem, jenž sehrál zásadní roli v životě obou přítelkyň, zejména během jejich osudného letního pobytu na ostrově Ischia.

Přestože ji čeká svatba s milujícím, ale poněkud asketickým mužem z vážené a vlivné turínské rodiny, který je předurčen k zářné akademické kariéře, Elena se rozhodne zanedbanou, nemocnou a vyhaslou Lilu zachránit. Jenže ta se stále jen obtížně přizpůsobuje realitě, neboť - jak říká jeden z jejích milenců - "v hlavě má divné nápady a divná je i v posteli".

2:02 První čtyři epizody nové řady Geniální přítelkyně jsou na HBO GO s českými titulky. | Video: HBO

Ve třetí řadě protagonistky žijí na různých místech Itálie a ve spojení proto začínají být spíše občasnými telefonními hovory. Přesto leitmotivem osmi kapitol nadále zůstává vzájemné ovlivňování jejich osudů.

Ambivalentní a nevyvážený vztah Eleny a Lily, který má kořeny již v jejich dětství, je na příběhu tím nejpřitažlivějším. Přestože se obě vdávají a rodí děti, stejně jako v dětství je Eleniným vzorem i rivalkou "nesmyslně svéhlavá" Lila. Ta sice kamarádce několikrát ublížila, Elena je však ochotna na všechny neshody, roztržky i zrady zapomenout a být jí oporou.

Rozvážná, usedlá a snaživá, ale také o sobě pochybující Elena přitom stále sbírá odvahu učinit stejně radikální rozhodnutí, jaká opakovaně dělá vzpurná Lila. Neustále přemýšlí, co by v takové situaci řekla nebo udělala, a snaží se jí vyrovnat. Přitom Elena je ta "chytrá a studovaná", zatímco Lilu sousedé považují za čarodějnici a její vlastní otec za prostitutku.

Lila neměla stejné možnosti, jak naplno rozvinout svoji "genialitu" jako Elena, přesto se jejich osudy v lecčem podobají. Ani jedna nechce zůstat uvězněna v roli manželky a matky. Zamilovávají se do stejných mužů, nejsou schopny ani ochotny naplnit očekávání italské společnosti, i čtvrt století po válce poznamenané machistickými předsudky a násilím.

Na pozadí vztahu obou aktérek se navíc ve zkratce odvíjejí vzájemně propletené osudy desítek postav z jejich čtvrti a také z nového, vesměs akademického prostředí, ve kterém se nyní pohybuje Elena. "Láska kluka ze Severu a holky z Jihu", jak svůj vztah zpočátku sama charakterizuje, je dalším dokladem rozevírajících se nůžek mezi prosperujícími a zaostávajícími regiony na opačných koncích Itálie.

Ve třetí řadě do popředí výrazněji vstupuje politika. První epizody se odehrávají koncem 60. let, kdy mladí lidé začali hlasitě vyjadřovat nesouhlas s fungováním světa svých rodičů a naivně při tom zahalovali vlastní ideály do rudých revolučních vlajek. V důsledku společensko-politického napětí i ekonomických problémů se v Itálii vzedmula mohutná vlna levicového i pravicového extremismu. Po "zlatých šedesátých" nastala olověná léta sedmdesátá.

Konflikty komunistů a neofašistů zasáhnou i hrdinky, byť každou v jiném prostředí. Elenu především na univerzitě, v redakcích nebo během intelektuálních debat, Lilu při každodenní dřině ve fabrice, v níž jsou ženy zneužívány finančně i sexuálně.

Nová série lehce obměnila vizuální styl a Saveria Costanza, jenž režíroval 15 z 16 dosavadních epizod, vystřídal Daniele Luchetti. Přesto kultivovaně natočená Geniální přítelkyně působí konzistentně. Zásluhu na tom má hudba Maxe Richtera i mladičké představitelky ústředních rolí Margherita Mazzuccová a Gaia Giraceová, které Elenu a Lilu hrají od třetí kapitoly.

Geniální přítelkyně se empaticky dotýká mnoha intimních témat: ženského přátelství a žárlivosti, vztahů s muži, mateřství, sexu, kariéry, rodinných kořenů, identity, potřeby svobodně se rozhodovat o svém těle i touhách. Některé situace ale záměrně zůstávají nedořečeny, aby si do nich publikum mohlo částečně projektovat své vlastní pocity nebo zkušenosti.

O seriálové adaptaci přitom platí podobná slova, kterými jeden z Eleniných studentských přátel popsal její první knihu: To nejzajímavější se schovává za milostnými příběhy.