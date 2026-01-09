„Hrál jsem vraha a do toho maturoval,“ říká herec. Série Metoda Markovič pokračuje

Jeden z dlouho očekávaných true crime hitů se vrací. Jiřího Markoviče po sériovém vrahovi Ladislavu Hojerovi tentokrát čeká lov na dalšího nebezpečného zločince – takzvaného spartakiádního vraha Jiřího Straku. Metoda Markovič: Straka startuje již 9. ledna na platformě Oneplay, která pak každý pátek přinese další díl z celkem šesti napínavých epizod.
První část minisérie Metoda Markovič: Hojer v roce 2023 uhranula porotu na mezinárodním festivalu Serial Killer, následně i kritiky a diváky, a nakonec získala tři České lvy z celkem deseti nominací. Není proto divu, že pokračování osudů legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče se diváci už nemohou dočkat. Nyní je tady a postaví slavného vyšetřovatele před další extrémně náročný případ, jímž se nesmazatelně zapsal do dějin československé kriminalistiky.
Seriál vznikl pod vedením Tomáše a Jaroslava Hruškových, kteří stojí i za první řadou. Režii za Pavla Soukupa tentokrát převzali Jan Vejnar (Vlastně se nic nestalo) a Tomáš Pavlíček (Přišla v noci, Policie Hvar).
Vyšetřování pod tlakem komunistického režimu
Pátrání po „spartakiádním vrahovi“ bude tentokrát o to náročnější, že Jiřímu Markovičovi bude za krk dýchat Komunistická strana. Ta totiž v roce 1985, kdy k vraždám Jiřího Straky došlo, uspořádala spartakiádu, která do Prahy přivedla řadu mladých žen i mužů z celé země. Zdejší mordpartě však v ulicích velkoměsta unikal nebezpečný sériový vrah, kterého se pomocí standardních vyšetřovacích metod nedařilo dopadnout.
„V první sérii jsme nastavili metodu pana Markoviče, v druhé ji vlastně trochu ničíme. Je vystavena obrovskému tlaku StB i tlaku sama sebe – metoda totiž najednou nefunguje,“ popisuje kreativní producent seriálu Tomáš Hruška. „Během příprav obou řad pro nás bylo nejdůležitější najít klíč k vyprávění. Jak neadorovat vražedné činy, a naopak vyzvednout mravenčí práci policistů,“ dodává.
Objeví se známí hrdinové i nové tváře
Ústřední role legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče se opět zhostí výborný Petr Lněnička. „S postavou Jiřího Markoviče jsem strávil docela dost času, proto stále platí, že si nesmírně vážím jeho práce. Nejen jeho osobního přínosu, ale i práce jeho kolegů z tehdejší doby i z dnes. Práce, kterou se rozhodli vykonávat, je důležitá, a právě díky nim se člověk může cítit bezpečnější,“ popisuje Lněnička.
Po jeho boku se znovu objeví vyšetřovatel Pepa Vilímek v podání Václava Neužila a také Vlasta Červenka neboli „Mladej“, kterého hraje Adam Mišík. Chybět nebude ani šéf oddělení František Houlík (David Prachař), jenž musí netradiční postupy Jiřího Markoviče často obhajovat a „žehlit“ u vysoce postavených představitelů režimu. Novými tvářemi pak budou Přemysl Boublík jako vyšetřovatel Karel Koula nebo Marián Mitaš coby generál Pavol Alojz, šéf Státní bezpečnosti a ministr vnitra.
Ve vedlejších rolích diváci opět uvidí Sarah Haváčovou jako manželku slavného vyšetřovatele Evu a Aničku Michalcovou jako Moniku, dceru Jiřího Markoviče. Vyjma samotného sériového vraha Jiřího Straky sehraje důležitou roli i jeho advokátka Karla Krejzová, kterou velmi přesvědčivě ztvárnila Kristína Badinková.
Vrah s dětsky nevinnou tváří
Sériového vraha Jiřího Straku hraje jednadvacetiletý Maxmilián Kocek, známý především ze seriálu Sex O’Clock. Byl vybrán na základě castingu, kterého se účastnilo kolem stovky uchazečů. Tvůrci hledali někoho s milou, až dětsky nevinnou tváří, v níž by jen málokdo tušil nebezpečí. Herec v rozhovoru pro TV Nova uvedl, že šlo pro něj o náročnou roli, kterou navíc točil v době, kdy maturoval na Pražské konzervatoři.
„Věděl jsem, že vzhledem k úspěchu první série budou mít diváci od jejího pokračování velká očekávání, což byl pro mě stres, ale zároveň mě to motivovalo tu výzvu přijmout a jít do toho naplno. Samozřejmě mi dlouho trvalo najít k postavě vraha Straky klíč a nějak se s ní ztotožnit, ale doufám, že jsme to společně s režiséry zvládli,“ řekl Kocek.
