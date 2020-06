Hollywood čeká první velká premiéra od pandemie, bude jí Nolanův film Tenet

Thriller Tenet od režiséra Christophera Nolana bude mít premiéru 31. července, oznámila distribuční společnost Warner Bros. Je to první velkorozpočtový film mířící do kin, která potřebují čerstvé snímky, aby znovu oslovila diváky po několikaměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru.

Biografy po celém světě se začínají otevírat poprvé od půlky března, kdy uzavřely provoz, aby zpomalily šíření nového typu koronaviru. Provozovatelé kin doufají, že díky Tenetu a dalším velkorozpočtovým filmům se koncem léta začnou vracet diváci ve velkém.

Tenet měl mít premiéru původně 17. července, nakonec se o dva týdny zpozdí. Společnost Warner Bros., vlastněná americkou telekomunikační firmou AT&T, ale slibuje, že jeden z nejočekávanějších titulů roku už nečekají další odklady, čehož se obávali mnozí v Hollywoodu.

Svůj další letní hit Wonder Woman 1984 ale Warner Bros. odložili ze srpna na říjen. Epický akční film Mulan od Walt Disney Company pak vstoupí do kin 24. července.

Tenet je velkorozpočtové špionážní sci-fi s Johnem Davidem Washingtonem a Robertem Pattinsonem v hlavních rolích. Natočil jej Christopher Nolan, britský režisér hitů jako Temný rytíř povstal nebo Počátek. O příběhu Tenetu však mnoho známo není.

"Jsme šťastní, že zvlášť v této složité a rapidně se měnící době do světových kin 31. července uvedeme Tenet od Christophera Nolana, očekávaný globální hit neuvěřitelných rozměrů, šíře i délky," říká Toby Emmerich, předseda Warner Bros. Pictures Group. "Od chvíle, kdy jsme naposledy viděli film na velkém plátně, uplynulo víc času, než jsme si kdokoliv uměli představit," dodává.

Aby se filmovým studiím vrátily investice do velkorozpočtových děl, potřebují, aby po světě fungovalo co nejvíce kin. Počet jejich návštěvníků bude navíc i nadále omezen kvůli nutnosti dodržovat vzájemné rozestupy. Zatím není jasné, nakolik se diváci při návratu do biografů budou cítit pohodlně.

Největší americké řetězce kin včetně AMC a Cineworld avizovaly, že v červenci už by měly mít znovu otevřenou většinu poboček.