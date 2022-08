Roboti, lasery i tampony. Seriál Holky od novin cestuje časem i myslí teenagerek

Potulovat se po americkém maloměstě 80. let minulého století bývá pro teenagery poslední dobou nebezpečné. Po hrdinech seriálu Stranger Things se nyní na obrazovkách další, tentokrát čistě dívčí parta utkává nejen s potížemi dospívání, ale také s dinosaury či roboty z budoucnosti. Komiksový seriál Holky od novin, který lze vidět na Amazon Prime Video, mísí všední starosti s fantaskním děsem.

Ceněný komiksový scenárista Brian K. Vaughan psal první díly své řady Paper Girls, jež vychází od roku 2015 a jejíž první dvě knihy znají také čeští čtenáři, dříve, než se ze Stranger Things stal obří hit Netflixu. Styčné plochy jsou nicméně zjevné a ještě více vyniknou v aktuální osmidílné adaptaci. Skvěle rozvádí přednosti komiksu.

Skupinka dívek, které rozváží noviny kdesi na periferii Clevelandu, se na svátek Halloween roku 1988 dočká o něco větších problémů než divných masek a opruzování ze strany starších kluků. Hlavní starost přichází z nebes. Z budoucnosti, kde se vede vleklá válka o to, zda cestovat, či necestovat časem, zda měnit podobu dějin.

Příběh vrhá diváky do reje událostí, kde není příliš jasné, jaké dvě frakce spolu bojují, kdo je hodný a kdo zlý. Tak či tak, v tomto boji se objevují lasery a obří roboti jako z japonských animovaných seriálů, kteří razantně vtrhávají na ospalé předměstí, kde zrovna zní posmutnělý syntezátorový pop od kapely New Order.

Holky od novin nejsou tak ponořené v nostalgii po 80. letech jako Stranger Things, už proto, že děj se záhy vydává do několika období blíže k současnosti. I tak seriál potěší dobovými drobnostmi a zásadní relikvie jako žlutý walkman či vysílačky putují napříč časem. Především se však novinka podobá jedné z vůbec nejpopulárnějších ság Netflixu tím, jak mísí obyčejné potíže dospívajících s fantastickými událostmi celoplanetárních proporcí.

Oproti komiksu seriál ještě víc akcentuje "holčičí" optiku. Scenáristka a showrunnerka Stephany Folsomová sice občas až příliš pitvá vnitřní potíže protagonistek, které se v budoucnosti dozvídají mnohé o tom, jak se změní jejich životy. Seriál tudíž nemá vždy takové tempo jako komiks. Na druhou stranu: když se ve 12 letech dozvíte, že vás život brzy skončí, trochu to s vámi zamává a bude o čem diskutovat.

Ačkoli jsou tak hlavně v pozdějších epizodách debaty na témata, jak dospět a co udělat se svým životem, místy zbytečně dlouhé, mají opodstatnění. A mnohé scény naopak odzbrojí všedností a nenápadností. Třeba když se dívky po cestě časem a šoku přesunou o deset let jinam. Vyčerpané, bez prostředků musí náhle řešit problém jiného rázu, než jsou zabijáci z budoucnosti. Jmenuje se menstruace. Chvilka, kdy hrdinky ve večerce kradou tampony a následně dumají, co s nimi - jako by šlo o nejděsivější příšeru, s jakou se dosud potkaly -, patří k nejlepším momentům.

2:35 Seriál Holky od novin lze s českými titulky vidět na Amazon Prime Video. | Video: Amazon Prime Video

Holky od novin stojí na přirozených výkonech nových náctiletých hereček, na pozadí dobrodružných událostí akcentují napětí ve skupině, jež zdaleka není tak soudržná jako parta ze Stranger Things.

Přesto z nich právě prohlubování pout a překonávání předsudků činí čtveřici, kterou divák bude chtít sledovat také v dalších řadách. Na letošním Comic-Conu tvůrci avizovali, že pokračovat chtějí, oficiálně ale Amazon druhou sérii ještě neoznámil.

V té první se autoři umí vcítit do náctileté duše pomocí trefných dialogů, vmžiku epicky eskalovat události, až z fialových nebes padají věci, jaké nikdy nikdo neviděl. Zároveň jde však o seriál, který umí oslovit i starší. Sice tu mnoho dospělých postav nedostává víc prostoru, i tak se ale daří využít motiv cest časem k otevírání bolestivých otázek typu "co dělat, když zjistím, že se ze mě v budoucnosti stane zlý člověk".

Především pak jde o emancipační příběh. Do popředí staví dospívající dívky z "osmdesátek", kdy většinou ženským hrdinkám nebylo dopřáváno tolik sluchu. Tady navíc jejich dobově podmíněný světonázor vtipně naráží na jiné společenské nastavení. Konfrontovat se s ním je leckdy větší šok než internet v mobilu a moderní videohry.

Přitom jsou Holky od novin stále odlehčená žánrovka, kde občas někoho sežere dinosaurus a mnoho časových rovin zůstává zahaleno tajemstvím. Lákají k dalšímu prozkoumání.