Benative
19. 1. Doubravka
Film

Herec a moderátor Mojmír Maděrič náhle zemřel. Bylo mu 70 let

Aktuálně.cz

Proslavilo ho především účinkování v pořadu Mňam aneb Prima vařečka v Televizi Prima. O náhlém skonu herce a moderátora Mojmíra Maděriče informoval server Blesk.cz. Bližší okolnosti úmrtí herce a moderátora, který rovněž daboval jednu z postav seriálu Simpsonovi, zatím nejsou známy.

Herec a bavič Mojmír Maděrič na cha
Mojmír Maděrič (1955 – 2026) Foto: Profimedia
Oblíbený herec a moderátor Mojmír Maděrič zemřel v noci z neděle na pondělí. Informoval o tom server Blesk.cz s odkazem na zdroj hercovy rodiny.

Bližší okolnosti skonu Mojmíra Maděriče, jehož proslavilo především účinkování v pořadu Mňam aneb Prima vařečka v Televizi Prima, zatím nejsou známy. „Je to ještě příliš čerstvé, promiňte, neznáme detaily,“ cituje Blesk hercova příbuzného.

Maděrič, který mimo jiné propůjčil svůj hlas Waylonu Smithersovi, fiktivní postavě z amerického animovaného seriálu Simpsonovi, začínal s herectvím v brněnském Divadle na provázku.

Z něj v roce 1988 odešel do Prahy, kde hrál v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, odtud pak přešel do divadla Ta Fantastika. Vystupoval i v Divadle Kalich, v pražském Činoherním klubu a v brněnském Národním divadle. Donedávna účinkoval také v Hudebním divadle v Karlíně.

Především v 80. letech působil také jako jeden z asistentů a moderátorů brněnského siláka Franty Kocourka při jeho vystoupeních.

Divadelní fanoušci si ho mohou pamatovat například z představení pražského Činoherního klubu, konkrétně ze hry Léda, kde ztvárnil velkoprůmyslníka Klanfara, nebo z inscenace Tanec bláznů od Lea Birinského, v níž hrál úředníka Davydova.

Účinkoval v muzikálu Noc na Karlštejně, v němž hrál vévodu Štěpána II. Bavorského. Objevoval se i v televizi, vyjma povídkových Bakalářů z 80. let a již zmíněného pořadu o vaření na Primě, hrál od roku 2017 například také doktora Valentu v televizním seriálu Modrý kód. Zahrál si v TV filmu Viktora Polesného Zločin v Polné (2016) nebo v pohádce Karla Janáka Princezna a půl království (2019).

Nejnovější
