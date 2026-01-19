Herec a moderátor Mojmír Maděrič náhle zemřel. Bylo mu 70 let

Proslavilo ho především účinkování v pořadu Mňam aneb Prima vařečka v Televizi Prima. O náhlém skonu herce a moderátora Mojmíra Maděriče informoval server Blesk.cz. Bližší okolnosti úmrtí herce a moderátora, který rovněž daboval jednu z postav seriálu Simpsonovi, zatím nejsou známy.
Oblíbený herec a moderátor Mojmír Maděrič zemřel v noci z neděle na pondělí. Informoval o tom server Blesk.cz s odkazem na zdroj hercovy rodiny.
Bližší okolnosti skonu Mojmíra Maděriče, jehož proslavilo především účinkování v pořadu Mňam aneb Prima vařečka v Televizi Prima, zatím nejsou známy. „Je to ještě příliš čerstvé, promiňte, neznáme detaily,“ cituje Blesk hercova příbuzného.
Maděrič, který mimo jiné propůjčil svůj hlas Waylonu Smithersovi, fiktivní postavě z amerického animovaného seriálu Simpsonovi, začínal s herectvím v brněnském Divadle na provázku.
Z něj v roce 1988 odešel do Prahy, kde hrál v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, odtud pak přešel do divadla Ta Fantastika. Vystupoval i v Divadle Kalich, v pražském Činoherním klubu a v brněnském Národním divadle. Donedávna účinkoval také v Hudebním divadle v Karlíně.
Především v 80. letech působil také jako jeden z asistentů a moderátorů brněnského siláka Franty Kocourka při jeho vystoupeních.
Divadelní fanoušci si ho mohou pamatovat například z představení pražského Činoherního klubu, konkrétně ze hry Léda, kde ztvárnil velkoprůmyslníka Klanfara, nebo z inscenace Tanec bláznů od Lea Birinského, v níž hrál úředníka Davydova.
Účinkoval v muzikálu Noc na Karlštejně, v němž hrál vévodu Štěpána II. Bavorského. Objevoval se i v televizi, vyjma povídkových Bakalářů z 80. let a již zmíněného pořadu o vaření na Primě, hrál od roku 2017 například také doktora Valentu v televizním seriálu Modrý kód. Zahrál si v TV filmu Viktora Polesného Zločin v Polné (2016) nebo v pohádce Karla Janáka Princezna a půl království (2019).
"Vítejte v roce 2026." Byznys se děsí Trumpových "grónských" cel. Kdo na ně doplatí?
Dodatečná cla, která se americký prezident Donald Trump chystá kvůli sporu o Grónsko uvalit na některé evropské země, by dolehla na širokou škálu zboží. Týkala by se aut, léků, luxusního zboží a také velkých energetických firem, napsal server televize CNBC. Německá průmyslová asociace VCI hovoří také o chemickém sektoru.
ŽIVĚSobectví, zlobí se prezident. Koalice podle Okamury odmítá prodej L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Po jednání lídrů stran vládní koalice to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje. "Česko blíží spíše sobectví než solidaritě," reagoval kriticky prezident.
Střelba na Děčínsku: mrtvý zaměstnanec úřadu i vrah, zraněný starosta. Hledá se motiv
V Chřibské na Děčínsku v pondělí dopoledne zemřel po střeleckém útoku na městském úřadu zaměstnanec tohoto úřadu. Útočník zranil šest lidí, z toho tři byli civilisté a lehce byli zraněni i tři policisté. Mezi zraněnými je starosta obce Jan Machač (nez.). Motivem střelce, který je rovněž po smrti, byly pravděpodobně vztahové problémy, uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák.
Macháčův brutální los? Čech oponuje odvážným výrokem, v pozoru je i slavný trenér
Tomáš Macháč může být na Australian Open jedním z "černých koňů". Shodují se na tom světoví experti. Rozjetý český tenista nastoupí v Melbourne s čerstvým titulem z Adelaide a hned v prvním kole musí z cesty odklízet superhvězdu. Pokud to dokáže, hrozí mu další a další výrazné osobnosti světového tenisu. Macháčův nezvykle obtížný los poutá v Austrálii pozornost, stejně jako jeho reakce.
ŽIVĚRuské drony znovu udeřily v Oděse, zasáhly energetiku
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to Oleh Kiper, šéf vojenské správy oblasti, která je opakovaně cílem ruských útoků. Jeden člověk utrpěl zranění.