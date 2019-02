Clooney se po 20 letech vrací k televizi. Natočil Hlavu XXII, v seriálu sám hraje

Americký herec George Clooney se po dvaceti letech vrací na televizní obrazovky. Pro streamovací službu Hulu natočil adaptaci klasického satirického románu Josepha Hellera nazvaného Hlava XXII.

Příběh zasazený do období druhé světové války nadčasově vypráví o absurditě ozbrojených konfliktů, řekl Clooney tento týden, kdy seriál v USA představil.

Hellerova kniha z roku 1961 pojednává o kapitánovi Yossarianovi, jenž se během druhé světové války na ostrově ve Středozemním moři snaží vyhnout povinnosti provádět nálety s bombardovací letkou. Zároveň zápasí s vojenskou byrokracií.

George Clooney prý nabídku na adaptaci románu zprvu odmítl. "Je to moje milované dílo, nechtěl jsem do toho vstupovat," říká herec, který se však nakonec nechal přesvědčit.

V seriálu sám účinkuje, byl jeho výkonným producentem a natočil dvě ze šesti epizod. Seriál bude ve videotéce Hulu v USA k dispozici od 17. května. V Česku seriál na jaře uvede HBO a její placená internetová videotéka HBO GO.

Herec svůj postoj prý změnil, když zjistil, jak postavy z Hellerova románu oživili a rozvedli scenáristé Luke Davies a David Michôd, kteří na adaptaci pracovali. Díky tomu seriál nepředstavuje jen otrocký překlad Hellerovy prózy do televizní podoby, nýbrž ji rozvíjí.

"Heller si dělal legraci z byrokracie v armádě a nesmyslnosti války. Myslím, že to vše dodnes platí. Všichni se dnem a nocí pořád strachujeme o podobné situace. Tento příběh jen ukazuje, nakolik je to nesmyslné," míní Clooney.

Název románu je odvozen z Hlavy XXII amerického vojenského řádu, podle níž může být povinnosti zbaven pouze psychicky nemocný muž. Kdo by o to ale zažádal, prokáže tím, že si uvědomuje, jak smrtelné nebezpečí mu hrozí ve službě. A fakt, že se riziku snaží vyhnout, naopak potvrzuje jeho psychické zdraví.

Právě na tuto absurditu v příběhu naráží kapitán Yossarian, který usiluje o to, aby byl označen za psychicky nemocného - jedině tak se vyhne náletům, které musí absolvovat s bombardovací letkou a jejichž počet armáda neustále navyšuje.

První trailer z nové adaptace Hlavy XXII. | Video: Hulu | 01:13

Podle Hellerova příběhu už roku 1970 vznikl film režiséra Mikea Nicholse, hlavní roli v něm ztvárnil Alan Arkin. V menších rolích účinkovali Orson Welles jako generál Dreedle či zpěvák Art Garfunkel coby kapitán Nately.

"Myslím, že všichni se každý den probouzíme v jakési celosvětově sdílené úzkosti. Tento román to výstižně shrnuje, ba to jistým způsobem předvídá," dodává scenárista nynější adaptace Luke Davies.

Kapitána Yossariana v nové verzi ztvárnil třiatřicetiletý Angličan Christopher Abbott. Jeho velitele, plukovníka Cathcarta, hraje Kyle Chandler. Původně o tuto roli usiloval sám Clooney, nakonec se ale ujal postavy cynického generála Scheisskopfa, který se víc než o válku zajímá o válečné přehlídky.

Sedmapadesátiletý George Clooney se na televizních obrazovkách objevil naposledy roku 1999 jako doktor Doug Ross v seriálu z nemocničního prostředí zvaném Pohotovost. Poté herec účinkoval jen ve filmech, kde dosáhl celosvětového renomé rolemi ve snímcích jako Dannyho parťáci, Syriana, Po přečtení spalte nebo Gravitace.

Dnes je Clooney držitelem dvou Oscarů. Agentura AFP už dříve napsala, že za každou epizodu Hlavy XXII obdrží milion dolarů.

"Nezáleží mi na formátu, jestli jde o film, nebo televizi," říká dnes Clooney ke svému televiznímu návratu. "Rozhodující je jedině kvalita díla a to, čeho jsme schopni dosáhnout."

Hlava XXII spisovatele Josepha Hellera vyšla v USA začátkem 60. let, v českém překladu Jaroslava Chuchvalce se objevila krátce poté. Dodnes je v tuzemských knihovnách rozšířen také novější překlad knihy od Miroslava Jindry z konce 70. let, naposledy jej před třemi roky znovu vydalo nakladatelství Plus.

Autor knihy, přední americký romanopisec 20. století Heller, se později údajně nechal slyšet, že ho při psaní inspiroval Haškův Švejk.

