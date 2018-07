George Clooney je nejlépe placeným hercem roku. Za loňský rok vydělal přes pět miliard korun

Clooney vydělal podle časopisu Forbes nejen na svých hereckých a producentských aktivitách, ale také prodejem podílu ve firmě na výrobu tequily. Stal se tak druhou nejbohatší celebritou uplynulého roku. Nejvíce vydělal za poslední rok boxer Floyd Mayweather. Třetí nejzámožnější osobností je americká modelka a návrhářka Kylie Jennerová.

Americký herec George Clooney je podle časopisu Forbes nejlépe placeným hercem světa. Jmění tohoto sedmapadesátiletého herce před zdaněním je odhadováno na více než pět miliard korun (239 milionů dolarů). Podle britské BBC navýšil Clooney majetek díky prodeji firmy na výrobu tequily.

Clooney prodal svůj podíl firmy Casamigos Tequila, kterou založil v roce 2013 se svými přáteli Rande Gerberem a Mikem Meldmanem, společnosti Diageo. Obchodní transakce měla údajně hodnotu zhruba 22 miliard dolarů.

Značka Casamigos původně vznikla jen jako soukromá sbírka tequil pro rodinu a přátele zakladatelů:

I přes horentní sumu, kterou podle Forbesu vydělal, se umístil až na druhé příčce nejlépe vydělávajících celebrit roku, hned za boxerem Floydem Mayweatherem. Třetí nejbohatší slavnou osobností je americká modelka a návrhářka Kylie Jennerová s jměním 166,5 milionů dolarů (3,7 miliardy korun). Ta je podle amerického časopisu na cestě k tomu stát se vůbec nejmladší milionářkou.

George Clooney se opakovaně umisťuje také na seznamu nejpřitažlivějších osobností světa. Od roku 2014 žije s lidskoprávní aktivistkou a právničkou Amal Clooneyovou (dříve Alamuddinovou). Vloni se jim narodila dvojčata Ella a Alexander. Střídavě žijí v Itálii, na břehu Comského jezera a v Kalifornii.

Herec, režisér a producent momentálně na Sardinii natáčí seriál Hlava 22 pro společnost Sky. Minulý týden měl však nehodu na motorce, když mířil na natáčení. Před hotelem ho srazil automobil. Řidič automobilu Clooneymu poskytl pomoc a následně ho odvezla záchranná služba. Zranění nakonec nebylo vážné.

Mezi boháči je pouze patnáctka žen

Do první desítky žebříčku nejbohatších celebrit se dostali i kapely U2, Coldplay, zpěvák Ed Sheeran a fotbalisté Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Žebříček je sestavován podle nezdaněných příjmů slavných osobností, které utržily od 1. července 2017 do 1. července 2018. Britská BBC upozornila na to, že v žebříčku stovky největších boháčů figuruje pouze patnáct žen.

Spousta celebrit letos vydělala díky sociálním sítím, kde je sledují miliony lidí. Takovými případy jsou i herec Dwayne Johnson, který je pátou nejbohatší slavnou osobností, a již zmiňovaná Kylie Jennerová.

"Oba dva jsou mezi deseti nejsledovanějšími osobnostmi na sociálních sítích na světě, takže není náhoda, že jsou mezi pěti nejbohatšími lidmi žebříčku," citovala BBC Zacka Greenburga z Forbesu. Ten ale dodal, že sociální sítě nejsou všechno: "George Clooney nepracuje se sociálními sítěmi skoro vůbec a je dvojkou žebříčku."

Přehled nejbohatších celebrit: 1. Floyd Mayweather - 285 milionů dolarů

2. George Clooney - 239 milionů dolarů

3. Kylie Jennerová - 166,5 milionů dolarů

4. Judy Sheindlinová - 147 milionů dolarů

5. Dwayne 'The Rock' Johnson - 124 milionů dolarů

6. U2 - 118 milionů dolarů

7. Coldplay - 115,5 milionů dolarů

8. Lionel Messi - 111 milionů dolarů

9. Ed Sheeran - 110 milinů dolarů

10. Cristiano Ronaldo - 108 milionů dolarů

Kylie Jennerová založila svou vlastní kosmetickou značku Kylie Cosmetics v roce 2015: