Fila: Miliardář Epstein choval nezletilé dívky, ty líčí svá sexuální zneužití

Fotbalisté Bayernu Mnichov budou i po restartu německé bundesligy pobírat menší plat. Hvězdy mistrovského týmu, jenž míří za obhajobou titulu, se s vedením klubu dohodly na snížené mzdě do konce sezony.

"Potěšilo nás, že mužstvo má pro současnou situaci plné pochopení," řekl deníku Bild prezident Bayernu Herbert Hainer. Konkrétní údaje neuvedl. Za duben, kdy se bundesliga kvůli koronavirové pandemii nehrála, měli hráči plat nižší o 20 procent.

Zatím není jasné ani to, kdy pro Bayern tato sezona skončí. Bundesliga by měla být uzavřena 27. června, pokud by se mnichovský tým dostal do finále Německého poháru, hrál by ho 4. července. Finále Ligy mistrů, v níž je bavorský velkoklub teprve v osmifinálové fázi, se bude hrát nejspíš až na konci srpna, až skončí všechny národní ligové soutěže.