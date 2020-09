Fila: Drtivé recenze a skandální pověst. Kvůli filmu Kočičky si diváci ruší Netflix

Francouzský snímek Kočičky je drama o dospívání jedenáctiletých dívek, které se rozhodnou zúčastnit taneční soutěže. Film má velkou sledovanost, zároveň je ale vystaven kritice ze strany některých předplatitelů Netflixu a konzervativních politiků. Ti snímek chápou jako propagaci pedofilie. Slabé hodnocení si Kočičky vysloužily také u uživatelů Česko-slovenské filmové databáze.

"Obviňovat snímek z pedofilie je ukázkou toho, jak někdo dokáže být naprosto nepozorný divák, protože celou dobu vám ten film ukazuje, že to, co ty dívky dělají, je v nepořádku. Předbíhají svůj věk, nechápou, do čeho se pouštějí," tvrdí filmový kritik Kamil Fila.