Fila: Jak bizarně se dabovaly filmy? Troška a spol. udělají Čechům radost

Králové videa se jmenuje nový český dokument o unikátním jevu, jímž byl rychlodabing pro pirátské videokazety v době socialismu. "Lidé byli ochotní se na nekvalitně zkopírované filmy s monotónním dabingem dívat, utrácet za ně velké peníze," tvrdí v recenzi filmový kritik Kamil Fila.

Králové videa mají podle Fily vynikající pointy, kdy protagonisté v rozhovoru o něčem mluví a samotný záběr z rychlodabovaného filmu jim odpoví.

"Jde o obrovskou nostalgii. Ti, kteří to zažili, budou vzpomínat s radostí. Ti, kteří to nezažili, budou nevěřícně zírat, jak to tehdy mohlo fungovat," dodává Fila.