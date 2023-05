Pomstít otce a převzít vládu nad galaxií. Vyšel trailer ze sci-fi filmu Duna 2

Jízdu na obřím písečném červu zachycuje první trailer ze sci-fi Duna: Část druhá, který ve středu večer vydalo studio Warner Bros Pictures. Pokračování předloňské adaptace románu Franka Herberta patří k nejočekávanějším filmům roku. Opět ho režíruje Kanaďan Denis Villeneuve, česká kina jej uvedou 2. listopadu.

V prvním dílu příběhu zasazeného do daleké budoucnosti se rod Atreidů kvůli lukrativní těžbě koření stěhuje z imperátorova rozhodnutí na písečnou planetu. Tam se však proti němu imperátor spojí s Harkonneny, odvěkými nepřáteli Atreidů. Následník rodu Paul Atreides hraný Timothéem Chalametem prchá se svou matkou v podání Rebeccy Ferguson do pouště, kde se jich ujmou místní původní obyvatelé zvaní Fremeni.

V letošním pokračování se Paul hodlá pomstít za svého otce a převzít vládu nejen nad písečnou planetou Arrakis přezdívanou Duna, ale rovnou nad celou galaxií. "Film začíná tam, kde skončil ten první," oznámil režisér Denis Villeneuve minulý měsíc na lasvegaském setkání fanoušků popkultury zvaném CinemaCon.

"V prvním díle byl Paul Atreides ještě učedník. Tady vidíme, jak se z něj stane hrdina," cituje jeho představitele Chalameta server Variety.com. V prvním snímku se hrdinovi opakovaně zdálo o dívce Chani, která náleží k místním obyvatelům planety. Hraje ji americká hvězda Zendaya a ve druhém díle už bude mít významnější roli. "Je to příběh o dvou mladých lidech, kteří se snaží dospět, zamilovat a někam posunout," shrnula Zendaya v Las Vegas.

Předloňská první část Duny měla premiéru za pandemie koronaviru, kdy byla kina ve velké části světa zavřená. Studio tehdy udělalo mimořádné rozhodnutí a ve stejný den, kdy film poslalo do kin, jej zveřejnilo ve videotéce HBO Max za extra příplatek. Nehledě na to Duna celosvětově utržila 402 milionů dolarů, v přepočtu 8,5 miliardy korun, a získala deset nominací na Oscara. Z nich proměnila šest, nejčastěji uspěla v technických kategoriích.

"Duna: Část druhá bude mnohem akčnější. Bude to epický válečný film," avizoval podle časopisu Hollywood Reporter režisér. Ten novinku natočil plně ve formátu IMAX. "V prvním díle jsme ho využili jen asi ze 40 procent, tentokrát je to od začátku do konce IMAX," upřesnil Villeneuve. Štáb pracoval v Budapešti, Abú Dhabí, Jordánsku a Itálii.

Momentálně tvůrci stále pracují na trikových scénách, kvůli tomu zřejmě nestihnou světovou premiéru na benátském festivalu, kde se předloni představila první Duna, napsalo Variety.com.

V novince kromě Timothéeho Chalameta a Zendayi znovu účinkují Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin nebo Stellan Skarsgård. Nově se na plátně objeví také Austin Butler v roli zlého Feyd-Rauthy Harkonnena nebo herečka Florence Pugh, která ztvárnila imperátorovu dceru, princeznu Irulán. "Ta je v celé téhle politické vesmírné šachové partii klíčovou hráčkou," vysvětlil režisér Villeneuve.