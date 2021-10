Duna utržila víc než Sebevražedný oddíl a Godzilla, o pokračování ale rozhodnuto není

Adaptace sci-fi Duna, kterou podle románu Franka Herberta natočil Denis Villeneuve, za první víkend v severoamerických kinech utržila 40,1 milionu dolarů, v přepočtu téměř 884 milionů korun. Je to slušný výsledek vzhledem k pokračující pandemii a neobvyklému způsobu, jakým se snímek dostal k divákům.

Dunu sice minulý čtvrtek začalo promítat 4125 severoamerických biografů, stejně jako všechny letošní tituly studia Warner Bros. však měla paralelně premiéru ve videotéce HBO Max. Kvůli tomu mohli někteří diváci dražší návštěvu kina oželet. V zahraničí včetně Česka přidala Duna dalších 180,6 milionu, celkově tak má na kontě 220,7 milionu dolarů, v přepočtu přes 4,8 miliardy korun.

Od začátku roku, kdy Warner Bros. začali své snímky paralelně posílat do kin a na internet, má Duna nejvyšší třídenní součet tržeb. Překonala i akční film Godzilla vs. Kong, který v dubnu za první víkend utržil 31 milionů dolarů, superhrdinský Sebevražedný oddíl nebo muzikál Život v Heights.

"Mám radost," komentuje to Jeff Goldstein, šéf americké distribuce Warner Bros. "Provozovatelé kin jsou nadšení. A ještě lepší je odezva fanoušků, kterým se film na velkém plátně líbí," míní.

Duna, ve které účinkují hollywoodské hvězdy Timothée Chalamet, Rebecca Fergusonová, Oscar Isaac nebo Josh Brolin, vypráví jen polovinu knižní předlohy Američana Franka Herberta z roku 1965. Režisér Villeneuve film opatřil podtitulem "první díl" a řekl, že v případě úspěchu chce natočit pokračování. Dopověděl by tak příběh z daleké budoucnosti, v němž proti sobě imperátor a šlechtické rody intrikují ve snaze kontrolovat těžbu cenného koření na pouštní planetě. Knižní sága však pokračovala dalšími díly, teoreticky by tak z Duny mohla vzniknout celá série.

Výroba prvního snímku však stála 165 milionů dolarů, v přepočtu 3,6 miliardy korun, v čemž nejsou započítány náklady na reklamní kampaň. A doteď není jasné, zda režisér Villeneuve dostane peníze na druhý díl. Rozhodujícím faktorem bývají jednak tržby v USA a Kanadě, kde mají studia i kina nejvyšší marže, jednak v tomto případě čísla z platformy HBO Max. Ta údaje o sledovanosti zatím nezveřejnila.

Ann Sarnoffová, předsedkyně správní rady Warner Bros., minulý týden řekla, že další plány ohledně Duny budou vycházet z toho, zda se rozvoj této značky firmě vyplatí. "Příběh je ale vyprávěný tak, že si přímo říká o pokračování. Je to úžasně natočený a podmanivě vyprávěný film, a proto nebudeme přihlížet jen k tržbám z kin," dodala. Neupřesněnou částkou do rozpočtu Duny přispělo studio Legendary Pictures.

3:27 Dunu promítají česká kina od 21. října. | Video: Vertical Ent.

Režisér Villeneuve od začátku vysvětloval, že více než 800 set stran knižní předlohy nebylo možné vměstnat do jednoho filmu. V pokračování by se chtěl víc zaměřit na postavu Chani hranou Zendayou. "Kdybych měl příležitost natočit druhý díl Duny, budu si s ním naprosto nepředstavitelně hrát. Bude to čistě o požitku ze sledování filmu," doplnil.

Významný počet diváků Dunu v USA a Kanadě viděl v takzvaných prémiových formátech. Vstupenky do kin Imax nebo na projekce s technologiemi 4DX a Dolby Atmos tvoří 50 procent všech prodaných lístků. Jen z projekcí v Imaxu film nasbíral devět milionů dolarů, což představuje 22,5 procenta celkových tržeb. To odpovídá údajům ze zahraničí, kde více než pětinu tržeb Duny tvoří kina Imax, dodává server Deadline.com.

Celkově nyní Dunu promítá více než 49 tisíc kin v 75 zemích. Nejlépe si ze zahraničí vede v Číně, kde utržila v přepočtu přes 480 milionů korun. Součástí filmu je krátká scéna, v níž hrdina hraný Timothéem Chalametem prohodí několik slov čínsky s doktorem Yuehem v podání tchajwanského rodáka Chena Changa známého z filmu Tygr a drak. Studio Legendary Pictures od roku 2016 vlastní čínský konglomerát Dalian Wanda Group.

Podle kritika Aktuálně.cz Tomáše Stejskala se Duna snadno může stát nejopojnějším filmovým sci-fi dneška. "Duna je vizí, která není automaticky předurčená k úspěchu. Jedni na ní oceňují citovou hloubku, s níž se lze napojit na postavy čelící životním situacím, jaké nelze snadno uchopit rozumem. Pro jiné je právě emoční plochost jednou z výtek," napsal.

Na druhém místě tabulky návštěvnosti severoamerických kin je horor Halloween zabíjí, který utržil 14 milionů dolarů. Oproti minulému víkendu je to propad o 71 procent. Snímek s pouze dvacetimilionovým rozpočtem však v USA a Kanadě už teď celkově utržil 73 milionů dolarů, tedy 1,6 miliardy korun, a studio Universal na příští říjen oznámilo pokračování.

Třetí je bondovka Není čas zemřít. Za víkend utržila 11,8 milionu dolarů, celkově má v USA a Kanadě na kontě 120 milionů a celosvětově již 525,6 milionu dolarů. Stále však zaostává za předešlou bondovkou Spectre, jež celosvětově utržila 880,6 milionu, a hlavně filmem Skyfall z roku 2012 s tržbami 1,1 miliardy dolarů. Oba však přišly do kin dávno před pandemií.